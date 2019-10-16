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"Ani göç dalgası ile tek başımıza mücadele edemeyiz"

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkesinin ani bir düzensiz göç dalgasına hazır olmadığını belirterek, "Ani bir göç dalgasına karşı tek başımıza baş edemeyiz.

16.10.2019 15:44
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkesinin ani bir düzensiz göç dalgasına hazır olmadığını belirterek, "Ani bir göç dalgasına karşı tek başımıza baş edemeyiz." dedi.
Radev, başkent Sofya'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye-Bulgaristan sınırında çıkabilecek ani göç dalgasını kaldıramayacaklarını söyledi.
Doğabilecek benzer bir krize karşı Avrupa Birliği'nin (AB) sahip olduğu tüm mekanizma ve araçlarını kullanmasının şart olduğunu belirten Radev, "Ani bir göç dalgasına karşı tek başımıza mücadele edemeyiz." ifadesini kullandı.
Radev, tüm Avrupa'nın istenmeyen düzensiz göçe karşı ortak eylem planına katılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, Bulgaristan, Sofya, Güncel

Kaynak: AA

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