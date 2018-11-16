Tüm organlarımız gibi kalp sağlığımızda çok önemlidir. Eğer ani kalp krizi geçirirseniz o an ne yapacağınızı bilmeniz için ani kalp urması belirtilerini bilmeniz sizin için önemlidir. Günümüzde daha sık görülmeye başlayan ani kalp krizleri, sağlığımızı tehtit ediyor. Sizde bunu nasıl belirleyeceğinizi bilirseniz, doktorunuzun gerekli bilgileri öğrenmesini sağlar ve neye dikkat etmeniz gerektiğini öğrenirsiniz. Peki ani kalp durması nedir? Belirtileri nelerdir? Ani kalp krizi durumunda neler yapılmalı?Ani kalp durması nedir?Ani kalp durması ya da kalp krizi damarlarda pıhtı ya da tıkanıklık olduğunda ve bu durum kalbe kan akışını durdurduğunda ortaya çıkar. Bu tıkanıklık yüzünden, kalp gerekli oksijeni alamaz ve kalp hücreleri ölür. Böyle bir durumda ventriküler Fibrilasyon denen anormal bir kalp ritmi oluşur. Ani kalp durması nadiren belirti verir, beyne ve diğer organlara kan gitmediği için saniyeler içinde şuur kaybı oluşur.Ani kalp durması belirtileriNefes alma zorluğuEğer yorgun hissediyor ve nefes almada zorluk çekiyorsanız, dikkatli olun çünkü bu ani kalp krizi belirtisi olabilir. Bu tıbbi olarak dispne olarak adlandırılır ve belirtilerinin kadınlarda görülmesi daha yaygındır. Acil müdahale edilmesi gereken bir şey olmayabilir. Kalp krizi geçirmenizden bir ay önce dahi ortaya çıkması mümkündür. Bu bariz belirti genelde aşırı yorgunluk ile birlikte ortaya çıkar. Bu yüzden, eğer durduk yere yorgun hissediyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda doktorunuza görünün.Aşırı terlemeAşırı terleme ani kalp krizinin bir diğer belirtisidir. Eğer egzersiz yapmıyorken aşırı terliyorsanız bu kalbinizle ilgili bir sorun olduğu anlamına gelebilir. Eğer damar tıkanıklığınız varsa, kalbiniz vücudunuza kan pompalamak için çok daha fazla efor sarf etmek zorunda kalır. Bu da vücudunuz normal sıcaklığını sabit tutmaya çalıştığı için çok daha fazla terlemenize sebep olur.Hazımsızlık ve kusmaAni kalp krizi ve sindirim problemleri arasında bir ilişki olmayabilir diye düşünülse de kesinlikle vardır. Sıklıkla, ani kalp krizi öncesinde bulantı ve kusma gibi sindirim problemleri görülür. Kusma ya da bulantının kesinlikle kalp krizi ile ilgili olduğunu söylemek zor olsa da çelik gibi mideniz varsa ve normalde yediğinizden farklı bir şey yemediyseniz bu konuda dikkatli olmalısınız çünkü bu ciddi bir soruna işaret ediyor olabilir.Göğüs ağrısıBu ani kalp krizinin en kolay anlaşılan belirtisidir. Fakat yine de ani kalp krizinde her zaman göğüs ağrısı olmadığını da bilmelisiniz. Eğer göğüs ağrınız kalp krizi yüzündense yaklaşık 15 dakika boyunca devam etme eğiliminde olurlar. Göğsünüzde yoğun bir baskı hissedersiniz ve bu baskı omzunuza ve kolunuza yayılır. Bu ağrı vücudun solunda baş gösterir ve birkaç gün boyunca devam edebilir.Sırtta ve çenede ağrıEğer kalp krizi geçirmek üzereyseniz, sırtınızda ve çenenizde ağrı hissedersiniz. Bu belirtiler kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Eğer birden bu belirtileri hissetmeye başlarsanız, hemen doktorunuza gidin.Baş dönmesiBaş dönmesi ani kalp krizi belirtisi olabilir. Normalde bu daha da kötü bir hale gelebilir. Kişi dengesini kaybeder ve bunalmış hisseder. Bu yüzden, sakin kalmak ve ani hareket yapmadığınızdan emin olmak çok önemlidir.Eğer bu belirtilerden birini fark ederseniz ve bunlar stres gibi başka sorunla ilgili değilse mutlaka doktora gözükmeyi unutmayın.