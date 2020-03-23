Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Teknoloji ››Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir - Haberler

Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir

Birleşik Krallık'ın en ünlü rinolistleri, başka herhangi bir belirti göstermeden sadece anlık koku kaybı yaşayanların COVID-19 kapmış olabileceklerini dile getirdiler.

23.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:34
Ani Koku Kaybı Koronavirüs Belirtisi Olabilir
Birleşik Krallık'ın en ünlü rinolistleri, başka herhangi bir belirti göstermeden sadece anlık koku kaybı yaşayanların COVID-19 kapmış olabileceklerini dile getirdiler. Yapılan araştırmalar, ani koku kaybı durumunun, yeni tip koronavirüs belirtileri arasına girmesi gerektiğini gösterdi.

Birleşik Krallık'ta çalışan kulak, burun, boğaz uzmanları, başta Çin olmak üzere İtalya ve Güney Kore'deki hastaların belirtilerinden hareketle hazırladıkları yeni makaleyi yayınladılar. Yayınlanan makalede bu üç ülkedeki hastaların üçte birlik kısmının koku kaybı yaşadığı doğrulandı. Anozmi veya hipozmi denilen bu rahatsızlık, kimi zaman COVID-19 taşıyanlarda ateş ve öksürük gibi başka belirtiler olmaması durumunda dahi gün yüzüne çıkıyordu.

İngiliz Rinoloji Derneği Profesörü Clare Hopkins ve İngiliz Kulak Burun Boğaz Derneği Başkanı Profesör Nirmal Kumar, yayınladıkları ortak bildiride şunlara dikkat çektiler: "Testlerin daha yaygın olduğu Güney Kore'de, pozitif test eden hastaların yüzde 30'unda, başka belirtiler görülmemesine karşın anozmi görülüyordu."

Ani koku kaybı COVID-19 belirtisi

Bildirinin dikkat çekici kısmı ise dünya çapındaki hastaların büyük bölümünün sadece koku kaybı belirtisi göstermesinin, dikkatlerden kaçmaması gerektiğini dile getirdiler. Hatta iki bilim insanına göre artık birçok hasta yüksek ateş ve öksürük gibi belirtilerden ziyade, sadece koku kaybı belirtileri göstermeye başladılar.

Sadece incelenen üç ülkenin anozmi vakaları bildirmediğinin altı çizilirken, başta İran olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da da önemli anozmi vakaları bildirildiği söylenenler arasında yerini aldı.

Yüksek ateş ve öksürük gibi belirtileri taşımayan hastaların çoğu zaman teste tabi tutulmadıkları hatırlatılırken, ülkelerin ani koku kaybı durumlarını da dikkate almaları gerektiğinin altı çizildi. Genç yaştaki hastaların ani koku kaybı yaşama ihtimallerinin daha fazla olduğu değerlendirmesini yapan Prof. Nirmal Kumar, bu hastların ateş ve öksürük belirtileri göstermemeleri durumundaysa tedavi altına alınmalarının çok güç olduğunu kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Birleşik Krallık, Güney Kore, Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

Siirt emniyetinden 'dışarıya çıkmayın' anonsu - Haberler Adalet Bakanı Gül korona virüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı - Haberler Adalet Bakanı Gül korona virüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı - Haberler TBMM'de görüşülen kanun teklifinde 'koronavirüs' düzenlemesi - Haberler Oyuncağının peşinden giderek 2 kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Haberler Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı - Haberler Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi - Haberler Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız - Haberler İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti - Haberler Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading