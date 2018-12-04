Ani Olaylar Var

Bugün ne yapılabilir ' Bugün Akrep burcuna ilerleyen Ay'ın ışığı küçülürken, şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Önemli girişimleri, kararları bir süreliğine ertelemek daha doğru bir karar olacak. Yakın ilişkilere önemli bir vurgu var. Duygusal açıdan bizi tahrik eden durumlara karşı dikkatli olmalıyız. Kimi zaman talihsiz durumlar, bitişler, sonlamalar da öne çıkabilir. Sabah
saatlerinde uzun vadeli düşünmek daha kolay olacak. Nelerden kaçınmalı ' Gizli durumların, ortaklaşa işlerin önem kazandığı bir gündeyiz. Duygusal alanda pek huzurlu sayılmayız. Bu temalar altında duygusal nedenlerle gereksiz harcamalar ve zevklere aşırı yönelme de söz konusu olabilir. Aniden ortaya çıkan bir durum gizli olan şeylerin de görünür hale gelebileceğini anlatıyor.
04 Aralık 2018 Salı 19:20