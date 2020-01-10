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Anı olsun diye çektiği videodaki gibi yaşamını yitirdi

ANTALYA'da 20 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyesi Ali Baş'ın (28), 2 ay önce anı olması için yeğeniyle çektiği videoda, kalp krizi geçirme anının canlandırmasını yaptığı ortaya çıktı.

10.01.2020 08:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:05

ANTALYA'da 20 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Böbrek Hastaları ve Organ Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyesi Ali Baş'ın (28), 2 ay önce anı olması için yeğeniyle çektiği videoda, kalp krizi geçirme anının canlandırmasını yaptığı ortaya çıktı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 8 yıl önce by-pass, 5 yıl önce de böbrek nakli olan Ali Baş, yaklaşık 3 yıldır bu hastanede çalışıyordu. Tedavi süresince yaptığı katkılar nedeniyle AKBÖHONDER üyeliğine kabul edilen Baş, derneğin 'İl İl Türkiye' etkinliklerine de katılıp, sosyal projelerle organ bağışına katkı sağladı. Ali Baş, 'da 20 gün önce bir arkadaşının evine ziyarete gittiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

VİDEODA KALP KRİZİ CANLANDIRMASI YAPMIŞ

Ali Baş'ın, 2 ay önce yeğeniyle çektiği videoda, kalp krizi geçirme anının canlandırmasını yaptığı ortaya çıktı. Ali Baş yeğeni Gülsüm ile çektirdiği videoda kalp krizi geçirmiş gibi yaparken, yeğeni de kalp masajı yapıp onu hayata döndürüyor.

'AKLINA GELEN BAŞINA GELDİ'

Videoyu gördüklerinde şoke olduklarını belirten arkadaşları, Ali Baş'ın aklına gelenin başına geldiğini söyledi. Arkadaşları, Ali Baş'ın Sivas'a gitmeden önce kendilerine, "Yeğenlerimle hastalığım nedeniyle doyasıya zaman geçiremedim. Şimdi iyiyim, memlekete gideyim de büyümeden onlarla anı biriktireyim" dediğini kaydetti.

AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan ise videonun Ali Baş'ın Sivas'taki ağabeyinin evinde çekildiğini belirterek, "Demek ki içine doğmuş ve hatıra kalsın diye bu videoyu çektirmiş. Hayat doluydu, arkadaşları tarafından çok sevilirdi. Şimdi bizler ve tüm ailesi bu videoya bakıp onu anıyoruz" diye konuştu.

Şahan, Ali Baş'ın 8 yıl önceki by-pass ameliyatının çok başarılı geçtiğini, son zamanlarda yapılan muayenelerinde 2 kalp damarının yeniden tıkalı olduğunun tespit edildiğini, yeni bir operasyon için istekli olduğunu, ancak kalbinin o zamanı kendisine tanımadığını aktardı.


Anı olsun diye çektiği videodaki gibi yaşamını yitirdi

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Kaynak: DHA


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