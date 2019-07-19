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Ani Örenyeri'nde ot yangını - KARS

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Medeniyetler Beşiği" olarak adlandırılan Kars'taki Ani Örenyeri'nde çıkan ot yangını söndürüldü.

19.07.2019 17:06
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Medeniyetler Beşiği" olarak adlandırılan Kars'taki Ani Örenyeri'nde çıkan ot yangını söndürüldü.
Türkiye- Ermenistan sınırındaki Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunan 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehrin yakınında henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tarihi yapıların bulunduğu alana kadar ulaştı. Ani'de görevli güvenlik personeli, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevlerin büyümesini önleyen güvenlik görevlilerinin yardımıyla yangını tamamen söndürdü.
İtfaiye ekipleri otların tekrar tutuşması ihtimaline karşı Ani Örenyeri'nde bekletiliyor. Ani Örenyeri'nde ot yangını - KARS
Kaynak: AA
Ermenistan, Kars, Güncel

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