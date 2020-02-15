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Aniden açılan araç kapısı motosikletli gencin canına mal oluyordu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aniden açılan araç kapısı motosikletli gencin canına mal oluyordu.

15.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:00Aniden açılan araç kapısı motosikletli gencin canına mal oluyordu
'nın ilçesinde aniden açılan araç kapısı motosikletli gencin canına mal oluyordu. Yaşanan o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Ömercikler Mahallesi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde ortasında duran araçtan inmek isteyen yolcu, kapıyı kontrol etmeden açması sonucu arkasından gelen motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli sürücüsü açılan kapı sebebiyle iki araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcunun inerken kapıyı açması ve motosikletliye çarpması gözüküyor. - SAKARYA

Sakarya, Yahyalı, Akyazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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