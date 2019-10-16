Haberler » Yerel » Aniden açılan damper MOBESE direğini devirdi

Aniden açılan damper MOBESE direğini devirdi

Aniden açılan damper MOBESE direğini devirdiGAZİANTEP - Gaziantep-Adıyaman karayolunda seyir halindeki bir kamyonun aniden açılan damperi, şehir polis kamerası direğini devirdi.

16.10.2019 16:07
Aniden açılan damper MOBESE direğini devirdi
GAZİANTEP - Gaziantep- Adıyaman karayolunda seyir halindeki bir kamyonun aniden açılan damperi, şehir polis kamerası direğini devirdi.
Gaziantep - Adıyaman karayolunda seyreden Halil Özdağ idaresindeki 27 U 6198 plakalı kamyonun damperi, Yavuzeli ilçesi çıkışında aniden açıldı. Damper, yolda bulunan şehir polis kamerası direğine çarptı. Damperin çarptığı direk devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle karayolu çift yönlü olarak bir süre ulaşıma kapandı.
Yola devrilen şehir polis kamerası direği ve parçalarının yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Meydana gelen kaza nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen sürücü Özdağ, "Araban ilçesine doğru gidiyordum. Seyir halinde giderken birden aracın damperi açıldı. Açıldığını fark etmeden bir gürültü duydum. Baktım direğe çarpmışım. Çok şükür iyiyim, kazayı bunla atlattık" diye konuştu.
Aniden açılan damper MOBESE direğini devirdi

Gaziantep, Yavuzeli, Adıyaman, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
18:48 20. Ölüdeniz Hava Oyunları nefes kesiyor
18:29 Ağrı'da '5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu' başladı
18:27 - Baykoca semt sahası törenle açıldı
18:22 Didim'den gelip, Datça'da 3 teknenin motorunu çaldılar
18:06 Dizüstü bilgisayar hırsızı kadınlar önce kameralara sonra da polise yakalandı
17:46 Denizlinin gelecek 5 yılına yön verecek stratejik plan onaylandı
17:02 TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU: (UBER'E ERİŞİMİN ENGELLENMESİ) BUNDAN SONRA DAHA İYİ BİR HİZMET...
16.10.2019 19:19:54