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Aniden bastıran sağanak yağış heyelan riskini arttırdı

Karabük'te iki gündür aniden bastıran sağanak yağmur yolları göle çevirirken, aşırı yağış heyelan riskini arttırdı.

Aniden bastıran sağanak yağış heyelan riskini arttırdı
02.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:32
Karabük'te iki gündür aniden bastıran sağanak yağmur yolları göle çevirirken, aşırı yağış heyelan riskini arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış, Karabük'te etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için sağa sola kaçışırken cadde ve sokaklar göle döndü. Yaklaşık bir saat boyunca etkili olan yağışın ardından kente 5 kilograma yakın yağış düştü.

Sağanak yağış nedeniyle dağ yamaçlarından Karabük-Yenice Karayolu'na akan sular sürücüleri tedirgin ederken heyelan riskini arttırdı.

Öte yandan Eskipazar ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Dolu Yağışı, Karabük, Güncel, Haber

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