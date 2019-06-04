04.06.2019 16:04
Haberler» 3. Sayfa » Haber

Aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Aniden bastıran dolu sonrası yollar göle döndüAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran dolunun ilçe köylerinde etkili olduğu belirtildi.

Aniden bastıran dolu sonrası yollar göle döndü
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran dolunun ilçe köylerinde etkili olduğu belirtildi.
Şuhut ilçesine bağlı Anayurt ve Atlıhisar köylerinde akşam 20.00 civarlarında etkili olan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa süreli yağan dolu, hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ise şiddetli yağan dolu nedeniyle korku dolu anlar yaşadıklarını belirtti. Dolu yağışının ardından ise tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirten çiftçiler, zarar gören ürünleri için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi. Aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
Kaynak: İHA
Atlıhisar, Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

YORUMLAR