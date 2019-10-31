Aniden bastıran şiddetli yağış sonrası Beykoz sular altında kaldı: 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz'da sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Tokatköy Mahallesi, Akbaba Caddesi sular altında kaldı.

VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yağmura yakalanan bir kişi ise ayakkabılarını çıkararak yürüdü.

METREKAREYE 30 KİLOGRAM YAĞIŞ

Aniden bastıran sağanakla ilgili bilgi veren yetkililer, 20 dakika içinde metrekareye 30 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapmıştı.

Uyarı şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/sa) ile birlikte kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışın, yarın (Cuma) sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesi bekleniyor."