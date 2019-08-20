Haberler» Yerel» Haber

Aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladıGAZİANTEP - Gaziantep'te yaklaşık bir aydır aralıksız süren aşırı sıcakların ardından aniden bastıran yaz yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

20.08.2019 11:24
Aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
GAZİANTEP - Gaziantep'te yaklaşık bir aydır aralıksız süren aşırı sıcakların ardından aniden bastıran yaz yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Gaziantep'te yaz boyunca etkili olan aşırı sıcakların ardından aniden bastıran yaz yağmuru vatandaşları şaşırttı. Vatandaşların bir kısmı yağan yağmurun keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise ağaç altlarına ve saçaklara sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için ellerindeki çantaları ve eşyaları kullandı.
Kentte yaklaşık yarım saat kadar süren yağmur cadde ve sokakları da yıkarken, hava sıcaklığını da düşürdü.
Aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Gaziantep, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
12:53   Mehmet Akif Orçan'ın resim sergisi açıldı
12:37   Yörük Oyunları Şenliği büyük ilgi gördü
12:33   Sıcaktan bunalan çocuklar nehirde doyasıya eğlendi
12:31   Evde tüp patladı, mahalle sokağa döküldü
12:17   Rektör çiçeği burnunda öğrencileri garda bizzat karşıladı
11:50   Boncuk fasulye üreticisinin gelirleri giderlerini karşılamıyor
11:24   Aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı