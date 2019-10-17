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Aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Gaziantep'te güne güneşli bir hava ile uyanan vatandaşlar, aniden bastıran sonbahar yağmuruna hazırlıksız yakalandı.

17.10.2019 09:48Aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Gaziantep'te güne güneşli bir hava ile uyanan vatandaşlar, aniden bastıran sonbahar yağmuruna hazırlıksız yakalandı.

Gaziantep'te günlerdir devam eden güneşli ve sıcak havalar bu sabah itibariyle yerini yağmura bıraktı. Kentte, güne güneşli bir hava ile uyanan vatandaşlar, kara bulutların toplanmasının ardından bardaktan boşalırcasına yağan yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmur nedeniyle ıslanmak istemeyen vatandaşların bir kısmı koşarak ilerlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yağan yağmur sonrası trafikte de aksamalar yaşanırken, bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte yağmurun gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Sabah, Yağan, Güncel

Kaynak: İHA

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