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Aniden rahatsızlanan Finlandiyalı turist öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı otelde rahatsızlanan Finlandiya uyruklu turist tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

13.09.2019 14:52Aniden rahatsızlanan Finlandiyalı turist öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı otelde rahatsızlanan Finlandiya uyruklu turist tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bu sabah saatlerinde Kızlarpınarı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Konakladığı otel odasında aniden rahatsızlan Finlandiya uyruklu Jani Petteri Koivisto (46), ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Finlandiyalı turist doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Koivisto'nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Finlandiya, Antalya, Alanya, turist, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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