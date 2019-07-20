Aniden yola çıkan yaya tırın altında kaldı

Van
'ın Erciş
ilçesinde, aniden çıktığı yolda tırın altında kalan kişi ağır yaralandı.
İlçeden geçen Van- Ağrı
kara yolunun kenarında bekleyen Medeni Keleş (46), Ali Yatmaz yönetimindeki 27 ASR 42 plakalı tır yoldan geçerken aniden önünden geçmek istedi.
Tırın altında kalan Keleş, çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılarak, Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Keleş, müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.