Aniden yola fırlayan çocuğu radar tespit etti, polis kurtardı-Trafik radarı hayat kurtardı
MALATYA - Malatya
'da aniden yola fırlayan küçük çocuk, radar uygulaması yapan trafik ekiplerinin kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri, küçük çocuğu ezilmekten kurtardı. Malatya'da çevre yolunda radar uygulaması yapan trafik ekipleri, kamerayı izlerken küçük bir çocuğun yola çıktığını fark etti. Hemen araçtan inen görevli polis memuru, koşarak araçların hızla seyir halindeki yolda çocuğu yoldan aldı.Annesinin elinden kaçarak yola fırladığı öğrenilen küçük çocuk ailesine teslim edilirken, bu anlar ise radar kamerasına yansıdı.
Malatya, Polis, Genel
Kaynak: İHA