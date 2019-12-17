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3. Lig'in parlayan yıldızı Süper Lig'e geliyor

Fethiyespor'un 1999 doğumlu forveti Anıl Arıcıoğlu, Süper Lig ekiplerinin radarında. 4 Süper Lig ekibinin takip ettiği Arıcıoğlu'nun devre arasında transfer olması bekleniyor.

17.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:53

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından 'un genç forvet oyuncusu Anıl Arıcıoğlu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

altyapısından yetişen ve Fethiyespor'da profesyonel olan genç forvet Anıl Arıcıoğlu, son üç sezondur A Takım'da forma giyiyor. Güçlü fiziği ve top tekniğiyle Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken Arıcıoğlu'nun önümüzdeki yıl Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.

SÜPER LİG'DE 4 TAKIM ANIL'I İZLİYOR

Bu sezon Fethiyespor formasıyla 18 maça çıkarken 4 gol kaydederken 1 asist yapma başarısı gösteren Arıcıoğlu'nu 4 Süper Lig takımı izliyor. Devre arasında Süper Lig'de forma giymeye hazırlanan genç golcü kanatlarda da forma giyiyor.

3. Lig'in parlayan yıldızı Süper Lig'e geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Ankaragücü, Spor

Kaynak: DHA


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ADIMI SEN YAZ:Çocuğu görünce Pato sandım vallahi
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