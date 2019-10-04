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Anıl Nural'dan sonbahar şarkısı "Bercestem"

Anıl Nural'ın yeni akustik teklisi "Bercestem" SMM etiketiyle bugün dinleyiciyle buluşuyor.

04.10.2019 15:18Anıl Nural'dan sonbahar şarkısı

Oyuncu ve söz yazarı Sıla Özlem Önemli'nin sözlerini yazdığı, beste ve düzenlemesinde Anıl Nural'ın imzasının dikkat çektiği çalışma, sonbaharın kendini gösterdiği bu günlerde, dinleyeni kendi içine dönmeye çağırıyor.

Yeni sürprizler yolda

Kırık bir aşk hikayesinin akustik ve duru bir anlatımı olan şarkıyı "seven ve özleyen herkese" armağan ettiğini vurgulayan Anıl Nural, önümüzdeki sürece dair dinleyicilerine yeni ve sürpriz projelerin geleceğini müjdeliyor.

Sanatçının ilk akustik çalışması olan Bercestem'in bugün yayınlanan klibinde ise yönetmen koltuğunda Görkem Bakıcı bulunuyor.


Sıla, Güncel

Kaynak: Bültenler

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