Anıl Nural' dan yeni single "Gel Hadi"!

Sıla Özlem Önemli ile birlikte söyledikleri "Senden Bir İz"ile pop müziğe romantik bir giriş yapan Anıl Nural, yeni şarkısı ''Gel Hadi'' ile müzikseverlerin gönlündeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Şarkının sözlerinde Sıla Özlem Önemli'nin, besteve düzenlemesinde ise Anıl Nural'ın imzası bulunuyor.

Türkçe Pop Tarihinde Bir İlk!

"Gel Hadi" şarkısının klibi Didim'deki antik Apollon Tapınağı'nda çekilen ilk Türkçe pop müzik klibi olma niteliğini taşıyor. Ege Denizi'nin büyüleyici güzelliği ile Apollon Tapınağı'nın tarihi dokusunu harmanlayan klibin yönetmen koltuğunda ise tecrübeli isim Ayhan Sonyürek yer alıyor.