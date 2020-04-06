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Animal Crossing: The Movie Filmi

Animal Crossing: The Movie filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Animal Crossing: The Movie filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

06.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:57
Animal Crossing: The Movie Filmi
Japon yönetmen Joji Shimura'nın yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı animasyon yapımın orijinal seslendirmelerinde Jon Jafari, Cody Burns, Carley Bonchonsky, Matthew Salinas ve Meg Kaylee yer alıyor.


Yönetmen : Joji Shimura
Senaryo: Joji Shimura
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Animal Crossing: The Movie
Yapımcı Firma: Spike Industries
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 87 dk.
Dağıtıcı Firma: Spike Industries
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Yönetmen, Spike, Japon, Sinema
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