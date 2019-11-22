Anime ne demek! Anime türleri nelerdir? Türkçe anime izlemek mümkün mü?

Anime film sevenler, anime çizgi filmleri sıkı dizi takipçileri gibi takip eder ve hiçbir bölümünü kaçırmaz. Anime filmleri yakından tanımayanlar için sıra dışı gelen bu durum anime sevenler için oldukça sıradan bir durumdur. Anime film hakkında araştırma yapanların merak ettiği mini anime, anime ne demek, anime nedir, manga nedir. Türkçe anime izle, anime figür, anime önerileri, anime çizim, anime karakterleri ve anime ile ilgili konuları inceliyoruz.
ANİME NE DEMEK?
Anime Japon çizim sanatı ile oluşturulmuş çizgi filmlere verilen addır.Animation kelimesinin kısaltılmış hali olan anime, sadece çocuklar için değil yetişkinler için üretilmiş çizgi film kurgulu yapımlardır. Anime, her yaş grubuna hitap eder ve izleyici olarak çok geniş bir kitleye hitap eder.
ANİME ÖZELLİKLERİ
Anime filmlerde genel olarak bacaklar uzun ve gözler büyük çizilir. Bunun yanında yüz ifadeleri de dikkat çekici şekilde duygular abartarak yansıtılır. Anime kavramı ile sıkça kullanılan manga ise bir anime filminin seri halde romanlaştırılarak çizgi roman haline getirilmesidir.
ANİME TÜRLERİ
Animelerin romantik anime, aksiyon anime, macera anime ve olağanüstü anime gibi anime türleri vardır. Hemen hemen her konuda anime çizgi film vardır ve birçok konu anime çizgi film haline getirilmiştir.
ANİMENİN TARİHİ
Anime, Japon film yapımcılarının 1900'lü yılların başlarında Amerikan, Alman, Fransız ve Rus animasyon yöntemlerini öğrenmesi ve uygulamaya başlaması ile ortaya çıkmıştır.
Animasyon yöntemlerinin Japonya'daki ilk temsilcisi "Osami Tezuka" adlı sanatçıdır. Japonları çağdaş anime ile buluşturan ilk kişidir. Osami Tezuka genç yaşlarda, kamerası ile Walt Disney ve Max Fleischer adlı yapımcıların eserlerini örnek alarak küçük animasyonlar çekmeye çalışır. Animenin öncüsü konumunda olan Osami Tezuka'yı takip eden sanatçılar anime adı verilen yeni bir tarz oluştururlar.
Amerika'nın film sektörüne ayırdığı yüksek bütçeler göz önüne alındığında Japon sinema sektörünün küçük bütçesi ve bunun yanı sıra batılı oyunculara benzeyen aktörlerin eksikliği Japonya'yı sinema sektörü yerine anime sektörüne iter. Anime sektörünün imkanları, kolaylıkları ve hayal dünyasının çok daha geniş olması anime sektörünün Japonya'da tercih edilmesini ve gelişmesini destekler.
ANİME ÇİZGİ FİLM MİDİR?
Anime bir çizim sanatıdır, çizgi dizilerle aynı teknik özelliklere sahip olsa da çizimleri her yaştan insanlara hitap etmektedir. Çizgi diziler genel olarak çocuklara hitap eder ve kültürümüzdeki kalıplaşmış çizgi dizi teriminden oldukça farklıdırlar animeler. bkz: duygusal, drama, fantastik, doğaüstü özellikler gibi birçok sayısız özel türü bünyesinde barındırır. Bazı animelerin içerisinde yoğun küfür , kan , şiddet ve cinsellik unsurları bulunabilir. 18 yaşından küçük çocukların yanlarında ebeveynleriyle birlikte olmak kaydıyla izleyebileceği türleri de vardır. çizgi dizilerin alt dallarından biridir sonuç olarak fakat algılardaki çizgi film teriminden oldukça farklıdır.
Anime Japon üretimi yapımlardır. Amerika ve Avrupa şirketleri ile ortak çalışmalar da mevcuttur. Fakat temel yer Japonya'dır.
ANİME TERİMLERİ
Tsundere: Dış görünüş olarak sert bir mizaca sahip ama kendi içinde duygusal olan karakter tipidir.
Movie: Animeler için çekilen tek bölümlük uzun filmlerdir.
Yandere: Anlamını "Yanderu " hasta anlamına gelen sözcükten almıştır. Psikopat bir tiplemedir.
Cosplay: Bir anime karakterinin kıyafetlerini giyerek, onun kılığına girme durumudur. Eğlenmek için yapılırlar.
Otaku: Anime fanatiklerine verilen isimdir. Hayatını animelere adamış kişilerdir.
Shoujo: Genç kız ya da küçük kız anlamına gelen Japonca kökenli bir kelimedir.
Yangire: Yandere karakterinin daha az psikopat hali olduğu söylenebilir. İnsan öldürecek duruma gelmezler.
Kuudere: Egolarının yüksek olduğu söylenebilir ama bu ego yüksekliği boş yere değildir. Genellikle çevrelerine soğuk ve aldırmaz görünürler.
Dandere: Kuudere karakteri gibi sessiz ve sakin karakterlerdir. Kuudere karakterinden farkı ise konuştukları kişi ile yalnız kalmadıkça gerçek yönlerini göstermezler.
Seinen: Yetişkinler için yapılan animelere verilen isimdir. İçerisindeki konular
Shounen: Genç erkek ya da erkek çocuk anlamına gelen Japonca kökenli bir kelimedir.
Josei: Aşk ve romantizm konularından oluşan Shoujo türünden biraz daha yetişkin kadın kitlesine hitap eden animelerdir.
TDK: Anime kelimesi Türkçe'ye Japon çizgi filmi olarak geçmiştir.
ANİME GÖRSEL ÖZELLİKLER
Bazı animelerde karakterlerin büyük gözleri, uzun bacakları vardır. Bunu Japonlar'ın kısa boylu ve çekik gözlü olmalarının yarattığı bir komplekse bağlayarak açıklayanlar vardır ancak bu açıklama çizimlerin kökeninde batılı örnekler olduğunun bilinmemesinden kaynaklanır. İlk Walt Disney çizgi filmlerindeki karakterlerin büyük gözleri ve uzun bacakları vardı (Bambi vb.). Bu çizim tarzı bugün bazı batı animasyonlarında hala kullanılmaktadır.
ANİME ÖNERİLERİ
Anime önerilerinde en popüler anime yapımlarını örnek gösterebilirmişiz. İşte anime önerileri ve en popüler animeler:
Ace wo Nerae
Acturus
Agent Aika
Ah! Tanrıçam
Ajin: Yarı İnsan
Akame ga Kill!
Air
Angel Sanctuary
Angeli Layer
Angelic Serenade
Another
Ao no Exorcist
Appleseed
Ashita no Joe
Attack on Titan
Avatar: Son Havabükücü
The Legend of Korra
Ay Savaşçısı
Bakugan
Bakuretsu Hunters
Basilisk
Beyblade
Beelzebub
Battle B-Daman!
Blame!
Black Blood Brothers
Bleach
Blood+
Boku Dake ga Inai Machi
Boogiepop Phantom
Burn Up W
Card Captor Sakura
Catgirl Nuku Nuku
Chibi Vampire
Chobits
Clannad
Clover
Code Geass
Cowboy Bebop
Death Note
Detective Conan
Devil Hunter Yohko
Devil May Cry
Digi Charat
Digimon
DNAngel
Dragonball
Elfen Lied
Ergo Proxy
Eureka Seven
Eternal Sabbath
Excel Saga
Eyeshield 21
Fairy Tail
Fate/Stay Night
Free!
Fruits Basket
Fushigi Yuugi
Fullmetal Alchemist
Full Metal Panic!
Full Moon wo Sagashite
Galaxy Express 999
Gantz
Gedo Senki
Genshiken
Ghost in the Shell
Great Teacher Onizuka
Gundam SEED
Gun Grave
Gunslinger Girl
H20 Footprints on the Sand
Haikyuu!!
Hayate no Gotoku
Hellsing
Hetalia
High School DxD
Hunter X Hunter
Initial D
InuYasha
JoJo's Bizarre Adventure
Joukamachi no Dandelion
K-On!
K-Project
Kaleido Star
Kamikaze Kaitou Jeanne
Kamisama Hajimemashita
Kaptan Tsubasa
Katekyo Hitman Reborn!
Kill la Kill
Kimagure Orange Road
Kuroko no Basket
Kuroshitsuji
Lady Georgie
Lady Lady
Lady Oscar
Legend Of The Galactic Heroes
Love Hina
Lovely Complex
Love Live!
Lucky Star
Macross
Magic Knight Rayearth
Mirai Nikki
Nanatsu No Taizai
Naruto
Neon Genesis Evangelion
NHK ni Youkoso
Nisekoi
Ninja Scroll
Noragami
Noragami Aragoto
One Piece
Prince Of Tennis
Pokémon
Revolutionary Girl Utena
Robotech
Rurouni Kenshin
Rosario to Vampire
Sakurasou No Pet Na Kanojo
Sonic X
Shakugan no Shana
Slayers
Soul Hunter
Spirited Away
School Days
Slam Dunk
Shaman King
Soul Eater
Space Battleship Yamato
Sword Art Online
Tenjo Tenge
The Idolmaster
To Love Ru
Tokyo Ghoul
Toradora!
Toriko
Transformers
Trinity Blood
Trinity Seven
Tsubasa: Reservoir Chronicles
Vampire Hunter D
Vampire Knight
Vampire Princess Miyu
Vision of Escaflowne
Wangan Midnight
Witch Hunter Robin
Wolf's Rain
Yohko
Yuri!!! On Ice
Yu-Gi-Oh!
You're Under Arrest