Anime ne demek! Anime türleri nelerdir? Türkçe anime izlemek mümkün mü?

Anime film sevenler, anime çizgi filmleri sıkı dizi takipçileri gibi takip eder ve hiçbir bölümünü kaçırmaz. Anime filmleri yakından tanımayanlar için sıra dışı gelen bu durum anime sevenler için oldukça sıradan bir durumdur. Anime film hakkında araştırma yapanların merak ettiği mini anime, anime ne demek, anime nedir, manga nedir. Türkçe anime izle, anime figür, anime önerileri, anime çizim, anime karakterleri ve anime ile ilgili konuları inceliyoruz.

ANİME NE DEMEK?

Anime Japon çizim sanatı ile oluşturulmuş çizgi filmlere verilen addır.Animation kelimesinin kısaltılmış hali olan anime, sadece çocuklar için değil yetişkinler için üretilmiş çizgi film kurgulu yapımlardır. Anime, her yaş grubuna hitap eder ve izleyici olarak çok geniş bir kitleye hitap eder.

ANİME ÖZELLİKLERİ

Anime filmlerde genel olarak bacaklar uzun ve gözler büyük çizilir. Bunun yanında yüz ifadeleri de dikkat çekici şekilde duygular abartarak yansıtılır. Anime kavramı ile sıkça kullanılan manga ise bir anime filminin seri halde romanlaştırılarak çizgi roman haline getirilmesidir.

Anime

ANİME TÜRLERİ

Animelerin romantik anime, aksiyon anime, macera anime ve olağanüstü anime gibi anime türleri vardır. Hemen hemen her konuda anime çizgi film vardır ve birçok konu anime çizgi film haline getirilmiştir.

ANİMENİN TARİHİ

Anime, Japon film yapımcılarının 1900'lü yılların başlarında Amerikan, Alman, Fransız ve Rus animasyon yöntemlerini öğrenmesi ve uygulamaya başlaması ile ortaya çıkmıştır.

Animasyon yöntemlerinin Japonya'daki ilk temsilcisi "Osami Tezuka" adlı sanatçıdır. Japonları çağdaş anime ile buluşturan ilk kişidir. Osami Tezuka genç yaşlarda, kamerası ile Walt Disney ve Max Fleischer adlı yapımcıların eserlerini örnek alarak küçük animasyonlar çekmeye çalışır. Animenin öncüsü konumunda olan Osami Tezuka'yı takip eden sanatçılar anime adı verilen yeni bir tarz oluştururlar.

Amerika'nın film sektörüne ayırdığı yüksek bütçeler göz önüne alındığında Japon sinema sektörünün küçük bütçesi ve bunun yanı sıra batılı oyunculara benzeyen aktörlerin eksikliği Japonya'yı sinema sektörü yerine anime sektörüne iter. Anime sektörünün imkanları, kolaylıkları ve hayal dünyasının çok daha geniş olması anime sektörünün Japonya'da tercih edilmesini ve gelişmesini destekler.

Anime

ANİME ÇİZGİ FİLM MİDİR?

Anime bir çizim sanatıdır, çizgi dizilerle aynı teknik özelliklere sahip olsa da çizimleri her yaştan insanlara hitap etmektedir. Çizgi diziler genel olarak çocuklara hitap eder ve kültürümüzdeki kalıplaşmış çizgi dizi teriminden oldukça farklıdırlar animeler. bkz: duygusal, drama, fantastik, doğaüstü özellikler gibi birçok sayısız özel türü bünyesinde barındırır. Bazı animelerin içerisinde yoğun küfür , kan , şiddet ve cinsellik unsurları bulunabilir. 18 yaşından küçük çocukların yanlarında ebeveynleriyle birlikte olmak kaydıyla izleyebileceği türleri de vardır. çizgi dizilerin alt dallarından biridir sonuç olarak fakat algılardaki çizgi film teriminden oldukça farklıdır.

Anime Japon üretimi yapımlardır. Amerika ve Avrupa şirketleri ile ortak çalışmalar da mevcuttur. Fakat temel yer Japonya'dır.

Pokemonlar

ANİME TERİMLERİ

Tsundere: Dış görünüş olarak sert bir mizaca sahip ama kendi içinde duygusal olan karakter tipidir.

Movie: Animeler için çekilen tek bölümlük uzun filmlerdir.

Yandere: Anlamını "Yanderu " hasta anlamına gelen sözcükten almıştır. Psikopat bir tiplemedir.

Cosplay: Bir anime karakterinin kıyafetlerini giyerek, onun kılığına girme durumudur. Eğlenmek için yapılırlar.

Otaku: Anime fanatiklerine verilen isimdir. Hayatını animelere adamış kişilerdir.

Shoujo: Genç kız ya da küçük kız anlamına gelen Japonca kökenli bir kelimedir.

Yangire: Yandere karakterinin daha az psikopat hali olduğu söylenebilir. İnsan öldürecek duruma gelmezler.

Kuudere: Egolarının yüksek olduğu söylenebilir ama bu ego yüksekliği boş yere değildir. Genellikle çevrelerine soğuk ve aldırmaz görünürler.

Dandere: Kuudere karakteri gibi sessiz ve sakin karakterlerdir. Kuudere karakterinden farkı ise konuştukları kişi ile yalnız kalmadıkça gerçek yönlerini göstermezler.

Seinen: Yetişkinler için yapılan animelere verilen isimdir. İçerisindeki konular

Shounen: Genç erkek ya da erkek çocuk anlamına gelen Japonca kökenli bir kelimedir.

Josei: Aşk ve romantizm konularından oluşan Shoujo türünden biraz daha yetişkin kadın kitlesine hitap eden animelerdir.

TDK: Anime kelimesi Türkçe'ye Japon çizgi filmi olarak geçmiştir.

Anime

ANİME GÖRSEL ÖZELLİKLER

Bazı animelerde karakterlerin büyük gözleri, uzun bacakları vardır. Bunu Japonlar'ın kısa boylu ve çekik gözlü olmalarının yarattığı bir komplekse bağlayarak açıklayanlar vardır ancak bu açıklama çizimlerin kökeninde batılı örnekler olduğunun bilinmemesinden kaynaklanır. İlk Walt Disney çizgi filmlerindeki karakterlerin büyük gözleri ve uzun bacakları vardı (Bambi vb.). Bu çizim tarzı bugün bazı batı animasyonlarında hala kullanılmaktadır.

ANİME ÖNERİLERİ

Anime önerilerinde en popüler anime yapımlarını örnek gösterebilirmişiz. İşte anime önerileri ve en popüler animeler:

Ace wo Nerae

Acturus

Agent Aika

Ah! Tanrıçam

Ajin: Yarı İnsan

Akame ga Kill!

Air

Angel Sanctuary

Angeli Layer

Angelic Serenade

Another

Ao no Exorcist

Appleseed

Ashita no Joe

Attack on Titan

Avatar: Son Havabükücü

The Legend of Korra

Ay Savaşçısı

Bakugan

Bakuretsu Hunters

Basilisk

Beyblade

Beelzebub

Battle B-Daman!

Blame!

Black Blood Brothers

Bleach

Blood+

Boku Dake ga Inai Machi

Boogiepop Phantom

Burn Up W

Card Captor Sakura

Catgirl Nuku Nuku

Chibi Vampire

Chobits

Clannad

Clover

Code Geass

Cowboy Bebop

Death Note

Detective Conan

Devil Hunter Yohko

Devil May Cry

Digi Charat

Digimon

DNAngel

Dragonball

Elfen Lied

Ergo Proxy

Eureka Seven

Eternal Sabbath

Excel Saga

Eyeshield 21

Fairy Tail

Fate/Stay Night

Free!

Fruits Basket

Fushigi Yuugi

Fullmetal Alchemist

Full Metal Panic!

Full Moon wo Sagashite

Galaxy Express 999

Gantz

Gedo Senki

Genshiken

Ghost in the Shell

Great Teacher Onizuka

Gundam SEED

Gun Grave

Gunslinger Girl

H20 Footprints on the Sand

Haikyuu!!

Hayate no Gotoku

Hellsing

Hetalia

High School DxD

Hunter X Hunter

Initial D

InuYasha

JoJo's Bizarre Adventure

Joukamachi no Dandelion

K-On!

K-Project

Kaleido Star

Kamikaze Kaitou Jeanne

Kamisama Hajimemashita

Kaptan Tsubasa

Katekyo Hitman Reborn!

Kill la Kill

Kimagure Orange Road

Kuroko no Basket

Kuroshitsuji

Lady Georgie

Lady Lady

Lady Oscar

Legend Of The Galactic Heroes

Love Hina

Lovely Complex

Love Live!

Lucky Star

Macross

Magic Knight Rayearth

Mirai Nikki

Nanatsu No Taizai

Naruto

Neon Genesis Evangelion

NHK ni Youkoso

Nisekoi

Ninja Scroll

Noragami

Noragami Aragoto

One Piece

Prince Of Tennis

Pokémon

Revolutionary Girl Utena

Robotech

Rurouni Kenshin

Rosario to Vampire

Sakurasou No Pet Na Kanojo

Sonic X

Shakugan no Shana

Slayers

Soul Hunter

Spirited Away

School Days

Slam Dunk

Shaman King

Soul Eater

Space Battleship Yamato

Sword Art Online

Tenjo Tenge

The Idolmaster

To Love Ru

Tokyo Ghoul

Toradora!

Toriko

Transformers

Trinity Blood

Trinity Seven

Tsubasa: Reservoir Chronicles

Vampire Hunter D

Vampire Knight

Vampire Princess Miyu

Vision of Escaflowne

Wangan Midnight

Witch Hunter Robin

Wolf's Rain

Yohko

Yuri!!! On Ice

Yu-Gi-Oh!

You're Under Arrest