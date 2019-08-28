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Animist kasabanın tek camisi yardım bekliyor

Senegal'in güneyinde animistlerin çoğunlukta yaşadığı Diembering kasabasının tek camisi Ulu Cami faaliyete tam olarak geçmek için Müslümanlardan yardım bekliyor.

28.08.2019 14:03
Animist kasabanın tek camisi yardım bekliyor
Senegal'in güneyinde animistlerin çoğunlukta yaşadığı Diembering kasabasının tek camisi Ulu Cami faaliyete tam olarak geçmek için Müslümanlardan yardım bekliyor.
Ülkenin yeşil bölgesi Casamance'nin Ziguinchor kentinde, ormanlar içinde ve Atlas Okyanusu'nun kıyısında yer alan Diembering kasabası, misafirperverliğiyle tanınıyor.
Casamance Nehri'nin Atlas Okyanusu ile buluştuğu noktanın hemen güneyinde bulunan Diemring kasabasında halk geçimini balıkçılık ve turizm ile sağlıyor.
Nüfusunun çoğunun yerli inanışlara sahip olduğu turistik kasabada, Hristiyanların yanı sıra az sayıda Müslüman da yaşıyor.
Farklı dinlere mensup insanların barış ve huzur içinde yaşadığı Diembering'de Müslümanlar, gündelik hayatları, kültürleri, giyim kuşamları ile kasabalılar tarafından oldukça sevilerek takdir ediliyor.
Animist kasabanın tek camisi yardım bekliyor

Atlas Okyanusu, Senegal, Güncel

Kaynak: AA

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