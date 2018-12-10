10 Aralık 2018 Pazartesi 17:07



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:07

Cildimiz çeşitli sebeplerden dolayı esmerleşebilir ve cilt üzerinde lekeler oluşabilir. Bunlardan kurtulmak içinse farklı farklı cilt beyazlatma yöntemlerine başvururuz. Bunlar kimi zaman doğal malzemelerden oluşan tarifler olurken kimi zamanda kimyasal içeren kremler olabilmektedir. Ancak bunlar çoğu zaman maalesef işe yaramaz. Fakat bugün bahsedeceğimiz tariflerin işe yararlılığı test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu yüzden eğer siz de cildinizin mermer gibi bembeyaz ve pürüzsüz olmasını istiyorsanız videomuzun devamını izleyin.