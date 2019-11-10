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Anıtkabir, 10 Kasım törenine böyle hazırlandı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törenin hazırlık aşamasının videosu paylaşıldı.

10.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:22Anıtkabir, 10 Kasım törenine böyle hazırlandı
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla 'de düzenlenen törenin hazırlık aşamasının videosu paylaşıldı.
MSB'nin Twitter hesabından "Anıtkabir'de dokuzu beş geçe. Mustafa Kemal Atatürk" başlığıyla paylaşılan videoda, askerler tarafından Atatürk'ün silüetinin de bulunduğu Türk bayrağının hazırlanma görüntülerine yer verildi.
Anıtkabir'in törene hazırlık aşamasının yer aldığı videoda, törene katılan askeri erkanın saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunmasına yer verildi.
Video, Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." sözüyle sona eriyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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