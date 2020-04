Anıtkabir'de 23 Nisan kutlaması devlet erkanının katılımıyla sınırlı kaldı

Kaynak: İHA

Her 23 Nisan'da on binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir 'de bu yıl gerçekleştirilen kutlamalar, Covid-19 salgını nedeniyle devlet erkanının katıldığı resmi törenle sınırlı kaldı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenle başladı. Geçtiğimiz yıllarda on binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Anıtkabir, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle devlet erkanının katıldığı resmi törenle sınırlı kaldı.Bu yıl coşku ve heyecanla kutlanması planlanan 23 Nisan etkinliklerinin bir diğer önemi ise birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olmasıydı. Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği tarih olarak da adlandırılan 23 Nisan 1920 tarihinin 100'üncü yıl etkinlikleri de henüz tedavisi bulunmayan salgın nedeniyle ertelendi. TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının arından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek burada bulunan özel defteri imzalayan TBMM Başkanı Şentop, deftere şu ifadeleri yazdı:"Gazi meclisimizin ilk Reisi, Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi, Büyük Gazi, Milletin zillete ve yok oluşa, vatanın ilhak ve istilaya mahkum edilmek istendiği tarihi bir dönemde, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' kararıyla, 'Ya istiklal ya ölüm' şiarıyla yola çıkan ve mukakdes Milli Mücadelemizi yöneten Gazi Meclisimizin 100'üncü açılış yıldönümünü anmak milletimizin bir bütün olarak bir heyecan vesilesi saydığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla huzurunuzda toplanmış bulunuyoruz.Bugün bütün Türkiye ve gönlü ay-yıldız ile çarpan dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz, dostlarımız bu bayramı ve yıldönümünü coşkuyla kutlamaktadır.Fedakarlıkla yürütülen mücadeleler neticesinde bugün Türkiye, dünyanın saygın ülkelerinden birisidir ve milletimiz her alanda insanlığın aziz ve mümtaz bir mensubudur.Bütün şehitlerimizle beraber emin olunuz ki, Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Mücadele'nin manasına bağlı Kuvva-yı Milliye ruhunu müdrik ve 'Ya istiklal ya ölüm' şiarıyla mücehhez vatan evlatlarının ve memleket sevdalılarının emin ellerindedir. Ruhunuz şad olsun."Türk milleti balkonlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyacakAnkara'da düzenlenecek 23 Nisan törenleri için de özel önlemler alındı. Resmi törenler dışında, yasak kapsamında bulunmayan vatandaşlar da gün içerisinde Anıtkabir'e alınmayacak.Öte yandan gün boyu televizyon kanalları ve sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarla kutlamalar tüm coşkusuyla evlerde devam edecek. Akşam saat 21.00'i gösterdiğinde ise Türk milleti balkonlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayacak.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birinci TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaretine TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve çok sayıda siyasi katıldı. - ANKARA