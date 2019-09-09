Haberler» Güncel» Haber

Anıtkabir'de dalgalanan Türk Bayrağı Tarsus'a getirildi

Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı Mersin'in Tarsus ilçesindeki özel bir okula getirildi.

09.09.2019 18:40 Anıtkabir'de dalgalanan Türk Bayrağı Tarsus'a getirildi
Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı Mersin'in Tarsus ilçesindeki özel bir okula getirildi.
Tarsus Amerikan Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, okulun bağlı olduğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), Anıtkabir'de dalgalanan ve 30 Ağustos zafer Bayramı'nda yenisi ile değiştirilen Türk bayrağını okulda dalgalandırmak için talepte bulundu.
Türk bayrağı Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert tarafından SEV Yönetim Kurulu Üyesi Refik Kutluer'e teslim edildi.
Tarsus'a getirilen Türk bayrağı yeni eğitim ve öğretim yılının açılış töreninde kolej yönetimine verildi.
Türk bayrağının her yıl açılış törenlerinde dalgalandırılacağı bildirildi.

Anıtkabir, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:48   Kızının düğününe giderken geçirdiği kazada ölen babanın cenazesi defnedildi
19:48   Türkiye, Kosova yargısını desteklemeyi sürdürecek
19:46   Bıçaklı kavga: 1 ölü (2) - Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:46   CHP'li başkanlar, Erdoğan ile görüşecek
19:46   Telabyad'ta teröristler görüntü verdirmek için çocukları sıraya dizip yürüttü
19:45   Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes kesti
19:45   Duruşma yarına ertelendi