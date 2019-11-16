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Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede

Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyedeKocaeli'de, sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iş insanı Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

16.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:06
'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede
Kocaeli'de, sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iş insanı Mehmet A., adliyeye sevk edildi.
İş insanı Mehmet A., sosyal medyada yayınladığı videoda Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atan gençlere küfür etti. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Memet A., işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliye binasına arka kapıdan alınan Mehmet A.?ya ters kelepçe takıldığı görüldü.
Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı olan Mehmet A., sosyal medyada Atatürk'e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınıyor.
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede

Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Güncel

Kaynak: DHA


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