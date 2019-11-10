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Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen binlerce vatandaş taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81'inci yılında kabrinde ziyaret etti.

10.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:25

ürkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla 'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

ANITKABİR DOLDU TAŞTI

Anıtkabir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından 'ya gelen binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Dualar eden vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı. Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen vatandaşlar, Anıtkabir Müzesi'ni de gezdi.

BEBEK DE YAŞLI DA ORADA

Anıtkabir'i ziyarete kundakta kızıyla gelen Burhan Demirel, "Biz, Ankara'ya Bolu'dan geldik. Çok hüzünlüyüz. Karmaşık duygular içerisindeyiz. Hem sevinçliyiz burada olmaktan dolayı, Ata'mızın ölüm gününden dolayı da üzüntülüyüz. Çocuklarımızla Ata'mızı ziyarete geldik." dedi.

Emekli Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutan Yardımcısı 87 yaşındaki Piyade Albay Gültekin Alpugan da Harp Okulu'ndan 1953 yılında mezun olduğunu belirterek, Atatürk'ün naaşının bulunduğu top arabasını Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e getirenlerden biri olduğunu ifade etti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinden gelen Yeter Kayaaltın ve Fatma Kalincek de Atatürk'ü çok sevdikleri için Anıtkabir'e geldiklerine değinerek, "Yaşlı halimizle bacaklarımız çok ağrıdı. Kalabalıktan tam giremeden gidiyoruz ama çok merak ediyorduk. Allah'ın izniyle buraya kadar geldik." dedi.

TEŞKİLAT ANITKABİR'DE

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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