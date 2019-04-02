Anıtkabir'i Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Atatürk'e Söz Verdi

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinde Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e söz verdi.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN ANITKABİR DEFTERİNE YAZDIĞI YAZI:

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün manevi huzurunda, 1919 yılında başlattığın kuva-yi milliye ruhunun 100. yılının içerisinde aynı ruhla 21. yüzyılda fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak milli unsurlarından asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum. Saygılarımla. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ" SLOGANI ATILDI

İmamoğlu, burada vatandaşlar tarafından, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla karşılandı. İmamoğlu ile birlikte Anıtkabir'e akın eden çok sayıda yurttaş izdihama da neden oldu.

SAYGI DURUŞUNUN ARDINDAN DUA ETTİ

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan İmamoğlu, saygı duruşunun ardından dua etti.