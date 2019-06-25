TSK'nın Twitter hesabından paylaşıldı: Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır

Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK ), Anıtkabir 'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığı bildirildi.
"SOSYAL MEDYA HESABI BULUNMAMAKTADIR"
TSK 'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Anıtkabir " adı kullanılarak sosyal medyada bazı hesapların açıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün ebedi istirahatgahı ' Anıtkabir ' ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından 'Anıtkabir Resmi Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır."
Paylaşımda, Anıtkabir resmi internet sitesine "www.anitkabir.tsk.tr" adresinden erişilebileceği duyuruldu.