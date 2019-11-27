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Anız ateşi ormanı yaktı

RİZE'nin merkeze bağlı Yeni Selimiye köyünde anız yakılması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, Humeliya Dağı'ndaki ormanlık alana sıçradı.

27.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:31Anız ateşi ormanı yaktı

RİZE'nin merkeze bağlı Yeni köyünde anız yakılması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, Humeliya Dağı'ndaki ormanlık alana sıçradı. Yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yeni Selimiye köyünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre anız yakılması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, Humeliya Dağı'ndaki ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerin müdahale ettiği yangın, 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışması da yapılan yangında, 4 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Rize Orman İşletme Şefi Ali Türüt, yangının kontrol altına alınıp söndürüldüğünü belirterek, "İhbarın ardından kısa sürede gelerek Yeni Selimiye köyünde müdahalede bulunduk. Yangını kontrol altına aldık. Yerleşim yerlerinde herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Gece olmasından dolayı tam bir ölçüm yapamadık, fakat 4 hektar civarında bir alanda oluştu" dedi.

'HER YIL YANIYOR'

Yeni Selimiye Köyü Muhtarı Cemal Turan ise, "Yangının nedeni bilinmiyor. Burada ekiplerle gerekli müdahaleleri yaptık. Alevlerin evlere sıçramasını önledik. Her sene maalesef bu dağımız yanıyor. Bu yıl burada çıkan ikinci yangın. Birileri ateş yakıyor, sonra ise yangın giderek büyüyor. Bu yangınların çaresine bakmak gerekiyor" diye konuştu.



Selimiye, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

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