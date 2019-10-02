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Anız yakarken alevlerin arasında kalan vatandaş feci şekilde can verdi

Anız yakarken alevlerin arasında kalan vatandaş feci şekilde can verdiYALOVA - Yalova'nın Elmalık köyünde bahçesindeki anızları ve çalıları yakmak isteyen şahıs alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi.

02.10.2019 16:55
Anız yakarken alevlerin arasında kalan vatandaş feci şekilde can verdi
YALOVA - Yalova'nın Elmalık köyünde bahçesindeki anızları ve çalıları yakmak isteyen şahıs alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi.
Yalova'nın Kemerköprü Mahallesi'nde yaşayan Halk Eğitim Müdürü Mustafa Güner (60), Elmalık köyündeki kendisine ait tarlaya geldi. Burada büyüyen çalı ve anızları temizlemek için ateş yakan şahıs bir anda her yeri saran alevlerin arasında kaldı. Kaçmaya çalışsa da alevlerden kurtulamayan talihsiz adamın feryatlarını duyan komşuları alevlere hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı, ancak bu mümkün olmadı. Mustafa Güner alevler arasında feci şekilde can verdi. Olayın ardından bölgeye gelen Yalova İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Anız yakarken alevlerin arasında kalan vatandaş feci şekilde can verdi

Yalova, Yerel

Kaynak: İHA

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