Anız yakılması sonucu alevler ormana sıçradı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yakılan anızlardan sıçrayan alevler nedeniyle 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

03.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:24
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yakılan anızlardan sıçrayan alevler nedeniyle 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Narlı Mahallesi Seyrantepe mevkisindeki anız yangını rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dozer, greyder, bir helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileriyle alevlere müdahale etti.
Ekiplerin bölgedeki rüzgara rağmen kısa süredeki müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bu arada, yangın sonrası arazide küçük çaplı hortum oluştu. Anız yakılması sonucu alevler ormana sıçradı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Güncel, Haber
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