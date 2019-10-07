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Anız yakmak isterken ağaçları yaktılar

Anız yakmak isterken ağaçları yaktılar 20 dönüm alan kül olduAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yakılan anız sonucu 20 dönüm alan ve 20 kavak ağacı yandı.

07.10.2019 12:34
Anız yakmak isterken ağaçları yaktılar
20 dönüm alan kül oldu
AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yakılan anız sonucu 20 dönüm alan ve 20 kavak ağacı yandı.
Alınan bilgiye göre Merzifon Meray kavşağı altında çıkan anız yangınında yaklaşık 20 dönüm alan ve 20 tane kavak ağacı yandı.
Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz olarak sosyal medya ve basın aracılığı ile defalarca uyarı niteliğinde paylaşım ve duyuru yaptığımız halde insanlarımız anız yakmaya devam etmektedir. Anız yakmak suçtur, lütfen bu suça ortak olmayın." denildi.
Anız yakmak isterken ağaçları yaktılar

Merzifon, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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