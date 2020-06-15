Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı

Malatya'da bir bahçede başlayan anız yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı
15.06.2020 12:58 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:49
Malatya'da bir bahçede başlayan anız yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi İstasyon Cadesi'ndeki bir tarlada başlayan anız yangını kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangın kısa süreli de olsa paniğe neden oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Son dakika: Türkiye, koronadan 30 bin aktif vakanın olduğu İran ile uçuşları 1 Ağustos’ta başlatacak Haber
Son dakika: Türkiye, koronadan 30 bin aktif vakanın olduğu İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı’nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan’dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Polonya yanlışlıkla Çekya’yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Antalya’da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK’ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Haberler››3. Sayfa››Anız yangını büyümeden kontrol altına alındı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:52: ABD savaş uçağı Kuzey Denizi'ne düştü - Haberler 13:52: Ordu Büyükşehir sınırları aştı - Haberler 13:50: Enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Musa'dan güzel haber - Haberler 13:47: Bolu merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 16 gözaltı - Haberler 12:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf 12:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf - Haberler 12:06: Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi 12:06: Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi - Haberler 09:27: Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor