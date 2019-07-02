Anız yangını korkuttu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında çıkan anız yangını paniğe neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek araziyi etkisi altına aldı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA