07.07.2019 13:10
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Anız yangını korkuttu

Anız yangını korkuttu

Adıyaman'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılan anız yangını, vatandaşların korkusuna nende oldu.

Adıyaman'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılan anız yangını, vatandaşların korkusuna nende oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi Şule Siteleri yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından anız yakıldı. Anız yangını kısa sürede büyüyerek tarlalara sıçrarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Sitelere doğru ilerleyen anız yangını olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Binalara sıçramadan söndürülen anız yangınında binalara ait bir çok çam ağacıda zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

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