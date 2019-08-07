Haberler» 3. Sayfa» Haber

Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı... Alevler yerleşim yerine varmadan söndürüldü

Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı.

07.08.2019 17:20
Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı... Alevler yerleşim yerine varmadan söndürüldü
Anız yangınında 40 dönüm arazi yandı... Alevler yerleşim yerine varmadan söndürüldü
ERZİNCAN - Erzincan'ın Ulalar Mahallesinde meydana gelen anız yangını korkuya neden olurken 40 dönüm arazi yandı.
Bugün saat 11.55 sıralarında Ulalar Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden anız yangını çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın korkuya neden oldu. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi.
40 dönüm arazinin yandığı yangın 3 ev ve 4 ahır ve arazi içerisinde ki samanlara sirayet etmeden önlendi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ulalar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:16   Minibüs seyir halindeyken alev aldı
18:12   Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
18:12   Sefaköy'de atık deposunda yangın
18:11   Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı, mahalleli seferber oldu
18:10   Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: ölü ve yaralı var
18:03   Çaldığı araçta uyurken yakalandı
18:02   Erzincan'da 3,5 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi