27.06.2019 20:36
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Anız yangınında çadırı yanan aileye yardım yapıldı

Anız yangınında çadırı yanan aileye yardım yapıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anız yangınında konakladıkları çadırları yanan aileye yardım yapıldı.

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde anız yangınında konakladıkları çadırları yanan aileye yardım yapıldı.
Hayvanlarını otlatmak için Katırkuyu Mahallesi'nden Çepni Mahallesi'ne yerleşen Kuşamaç ailesinin konakladıkları çadır, arazide meydana gelen anız yangını nedeniyle zarar gördü.
3 küçükbaş hayvan ve tavukların da telef olduğu yangının ardından Siverek Belediyesi , AFAD ve Kızılay , aileye çadır ile gıda malzemesi yardımında bulundu.
Aileyi ziyaret eden Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada çıkan yangın sonucu hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan bir ailemizin çadırları ve içindeki tüm malzemelerle birlikte yanması üzerine Kızılay ve AFAD'la birlikte istişare içinde bir çalışma başlattık.
Ailemize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." diye konuştu.
Kaynak: AA
Kızılay , AFAD , Şanlıurfa , Siverek , Güncel

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