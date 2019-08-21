Haberler» Güncel» Haber

Anız yangınının ortasında mahsur kaldılar

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, otladıkları tarlada çıkan anız yangını nedeniyle alevler arasında kalan çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan, çobanların özverili çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

21.08.2019 15:54 Anız yangınının ortasında mahsur kaldılar
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, otladıkları tarlada çıkan anız yangını nedeniyle alevler arasında kalan çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan, çobanların özverili çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Torun Mahallesi'nde hasadı yapılmış bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, o sırada tarlada otlayan bine yakın küçük ve büyükbaş hayvanın etrafını sardı.
Tarlanın bir yanının da dere olması nedeniyle hayvanlarını alandan çıkarmakta zorlanan çobanlar, yoğun uğraşlar sonucu hayvanlar ve yakınlardaki araçlarını kurtarmayı başardı.
Çobanlardan Hüseyin Karaçar, yaptığı açıklamada, aniden yükselen alevler nedeniyle zor anlar yaşandığını belirterek, hayvanları güç de olsa kurtardıklarını söyledi.
Bu arada, yangının anız yakılması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu ve güvenlik güçlerince olayın sorumlularının araştırıldığı öğrenildi.

Kırıkhan, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:14   İBB'DEN EMİNÖNÜ'NE YENİ BORU HATTI
16:14   Bakan Soylu, yabancı medya temsilcileriyle buluştu
16:14   Çin'den Tayvan'a F-16 satışında yer alan ABD'li şirketlere yaptırım tehdidi
16:14   İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı
16:13   Sağanak yağışın etkili olduğu Kocaeli'de ekiplerden yaşanan olumsuzluklara anında müdahale
16:12   İsrail, Filistinlilere ait 20 yerleşim yerini yıktı
16:12   Kargo aracının çarptığı yaşlı adam yaralandı