Anız yangınları elektrik direklerinde hasara neden oluyor

Şanlıurfa'da devam eden hasat döneminde, yasak olmasına rağmen pek çok ilçede anız yakılması iletim hatlarını taşıyan 26 elektrik direğinin zarar görmesine neden oldu.

Anız yangınları elektrik direklerinde hasara neden oluyor
09.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:11
Şanlıurfa'da devam eden hasat döneminde, yasak olmasına rağmen pek çok ilçede anız yakılması iletim hatlarını taşıyan 26 elektrik direğinin zarar görmesine neden oldu. Kopan hatları yeniden onaran Dicle Elektrik ekipleri, çiftçileri yasağa uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hasat sonrası yasak olmasına rağmen anız yakılması elektrik iletim hatlarının zarar görmesine yol açıyor. Şanlıurfa'nın pek çok ilçesinde anız yakılması, çevrede bulunan ve iletim hatlarını taşıyan 26 ahşap elektrik direğinin yanarak devre dışı kalmasına neden oldu. Kopan hatlar nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri tarafından müdahale edilerek yeniden enerji verilmesi sağlandı.

Doğal yaşamı olumsuz etkilediği için anız yakılması yasak

Şanlıurfa'da geçen yıl hasat sonrası yakılan anız nedeniyle toplam 80 elektrik direği zarar gördü. Bu yıl da merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye'ye bağlı Bakımlı, Hamurkesen, Büyük Çömlekçi, Yardımcı, Yediyol, Çamlıdere, Karaali Bölgesi ve Bakırtaş mahallelerinde çıkarılan anız yangınlarında 26 ahşap elektrik direği yanarak devre dışı kaldı.

Direklerin devrilmesi ve enerji nakil hatlarının kopması yüzünden çevredeki bazı yerleşim bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığını belirten yetkililer, yasağı ihlal ederek hem doğaya hem hatlara zarar veren kişiler yüzünden vatandaşların mağdur olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, anız yakarak iletim hatlarına zarar veren kişiler hakkında Dicle Elektrik Dağıtım tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Dicle, Güncel, Haber

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