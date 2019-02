Anjelika Akbar ile Sesler İzleyiciyle Buluşmaya Hazırlanıyor

Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar'ınTRT2'de sunacağı yepyeniprogramı "Anjelika Akbar ile Sesler" başlıyor. İlk bölümüyle 24 Şubat Pazar saat 20:00'da yayın hayatına başlayacak programın ilk konuğu ise piyanist Gülsin Onay olacak.

AKBAR, KONUĞUNA DOĞAÇLAMA MÜZİK YAPACAK

Her hafta pazar günleri, kültür sanat dünyasından birçok önemli ismi ağırlayacak olan Akbar, konuklarıyla meslek hayatlarından günlük hayatlarına dair keyifli bir yolculuğa çıkacak. Açılışı, Anjelika Akbar'ın büyüleyici "Uzun İnce Bir Yoldayım" uyarlamasıyla yapılan programda, Gülsin Onay da muhteşem performansıyla piyano başında olacak.Kapanış performansında ise Akbar, her hafta programa gelenkonuklarına o anda kişiliğini müzik diline doğaçlama olarak tercüme edecek ve konuğuna doğaçlama müzik yapacak.

"MÜZİK HER YERDE"

Anjelika Akbar yeni programı için heyecanlı olduğunu belirterek "Müzik her yerde...Tüm evren seslerden örülmüş, sanatın her dalında: resimde, heykelde, mimaride, şiirde müzik vardır, ve her şey müzik diline tercüme olur" dedi ve sanatla dolu, keyifli dakikalar için herkesi ekran başına davet etti.