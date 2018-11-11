Anka Ailesi Ata'yı Saygı ile Andı

11 Kasım 2018 Pazar 11:46



11 Kasım 2018 Pazar 11:46

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yıldönümünde Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde düzenlenen törenle anıldı.Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde saygı ve özlemle anıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde de saat 09: 05'te hayat durdu. Hastane yönetimi, doktor ve sağlık çalışanlarının yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının da dahil olduğu anma töreninde saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Anma töreninde Özel Gaziantep Anka Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynel Beyhan'ın yaptığı konuşma ise herkesi duygulandırdı. Prof. Dr. Beyhan, Atatürk'ün hekimlerle ilgili "Beni Türk hekimlerine emanet edin" sözünü hatırlatarak, "Kendi insanına güvenen, tıbbın ileri gitmesi için her türlü imkanı sağlayan bir lidere layık olabilmek için biz sağlıkçılar olarak var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Onun bize yol gösteren ilkelerinden ayrılmayacağımıza söz veriyor. Atamızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi. - GAZİANTEP