Anka Hastanesi'nde Görev Değişikliği

20 Kasım 2018 Salı 11:57



20 Kasım 2018 Salı 11:57

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde vekaleten Medikal Direktör olarak görev yapan Dr. Fırat Dalgıçer görevini Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı'ya devretti. Dr. Fırat Dalgıçer halen asıl görevi olan Özel Gaziantep Anka Hastanesi Başhekimliği görevine devam etmektedir.Medikal Direktörlüğe atanan Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, 1980'te Gaziantep'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladı. 2005 yılında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2009 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Cleveland Clinic'te ileri düzey laparoskopi ve robotik cerrahi konusunda eğitim aldı. 2010 yılında Avusturya'da Open Medical İnstitute' da Hepatopankreatobilyer cerrahi (Karaciğer-safra yolları ve pankreas cerrahisi) eğitimi ve İstanbul Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde girişimsel endoskopi eğitimi aldı. 2011 yılında, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde, Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini tamamladı. Ünye Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini yaptı. Bu hastanede ilk laparoskopik appendektomi, laparoskopik inguinal herni (kasık fıtığı), laparoskopik nissen fundoplikasyonu (reflü ameliyatı), laparoskopik mide delinmesi ameliyatlarını gerçekleştirdi.Gastroenteroloji cerrahisi dalında uzman2013-2015 yılları arasında Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde Karaciğer ve Böbrek Nakli eğitimini tamamlayarak transplant cerrahisi sertifikası sahibi oldu. Doğal delik cerrahisi konusunda çalışmalarda bulundu. Çok sayıda onkolojik hastanın (kanser hastası) laparoskopik cerrahi tedavisinde bulundu. 2015 yılında İnönü üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak Gastroenteroloji Cerrahisi yan dal uzmanı oldu.2015-2017 yılları arasında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma hastanesinde çalıştı. Bu zaman zarfında hastanede organ nakli merkezi kuruluş çalışmalarına katıldı. İl içinde çeşitli hastanelerde ortaya çıkan beyin ölümü bildirimlerine istinaden karaciğer ve böbrek çıkarım ameliyatları yaptı. Bariatrik cerrahi merkezini kurdu. Gaziantep 'te kamu hastanesinde ilk kez laparoskopik gastrik by-pass (obezite) ameliyatını gerçekleştirdi ve rutin hale getirdi. Yine aynı hastanede ilk kez mide balonu, sindirim sistemi stent uygulamalarını yaptı. Onkoloji (Kanser) alanında çalışmalarına da devam ederek Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk laparoskopik Whipple (pankreas kanseri), laparoskopik kolorektal cerrahi (kalın barsak kanseri), laparoskopik total proktokolektomi (Ülseratif Kolit), laparoskopik surrenalektomi (böbrek üstü bezi) ameliyatlarını gerçekleştirdi. Karaciğer, pankreas ve safra yolları ameliyatlarını rutin hale getirdi. Ayrıca tüm bölgede ilk kez yapılan laparoskopik -torakoskopik total özefajektomi (yemek borusu kanseri), laparoskopik total gastrektomi (mide kanseri) ameliyatlarını yaptı.2017 yılında Doçentlik sınavında başarılı olarak, doçent doktor unvanını aldı. Çeşitli özel ve kamu sağlık kuruluşlarına obezite ve diyabet (şeker) cerrahisi konusunda danışmanlık ve süpervisörlük hizmeti verdi. Uluslarası bilimsel dergilerde yayınlanmış 44, ulusal dergilerde yayınlanmış 11 makalesi bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında bilimsel kongrelerde sunulmuş 100'ün üzerinde bildirisi vardır. Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı'nın ilgi alanları ise ileri laparoskopik cerrahi (Reflü, kanser, makat sarkması vb.), metabolik (şeker) ve bariatrik (obezite) cerrahi, onkolojik (kanser) cerrahi, hepatopankreatobilyer cerrahi (Karaciğer,pankreas ve safra yolları), transplantasyon cerrahisi, doğal delik cerrahisidir.Yağcı, Türk Cerrahi Derneği, Dünya Obezite Cerrahisi Derneği (IFSO) ve Türk Hepatopankreatobilyer Cerrahi Derneği (HPB) üyesidir. Evli ve 2 çocuk babası olan Yağcı'nın eşi Sevinç Yağcı'da Göğüs Kalp Damar Cerrahıdır. Doç. Dr. Yağcı, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ni bölgenin obezite-diyabet cerrahi merkezi haline getirmek amacıyla çıkılan yolda, yeni bir uzmanlık alanı olan Gastroenteroloji cerrahisi dalında Gaziantep'teki özel hastanelerdeki tek uzman olarak görev yapmaktadır. - GAZİANTEP