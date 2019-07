ANKA'nın mirasçısı 'AKSUNGUR İHA'ANKARA - İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, ANKA'nın gelişmiş hali olan AKSUNGUR'un doğuş hikayesini anlattı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından İnsansız Hava Aracı olan ANKA'nın küllerinden doğan ve gelişmiş hali olan AKSUNGUR çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirildi. Özellik olarak ANKA'nın gövdesiyle aynı gövdeye sahip olan ve ANKA'nın kullandığı aero dinamikleri kullanan AKSUNGUR, ANKA uçağının mirasçısı konumunda. İki uçakta da aynı yer sistemleri kullanılarak hem ANKA hem de AKSUNGUR kontrol edilebiliyor. ANKA'da edinilen tüm bilgi, beceri ve tecrübe AKSUNGUR'a aktarıldı. AKSUNGUR'un doğuş hikayesinden bahseden İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, "Bunu yaparken biz daha önce yaptığımız ANKA uçağının mirasından istifade ettik. Bu ürünümüz özellik olarak ANKA'nın gövdesiyle aynı gövdeye sahip. ANKA'nın kullandığı tüm aero dinamikleri kullanıyoruz. Tüm yer sistemlerimiz aynı, aynı kontrol istasyonundan hem ANKA hem de AKSUNGUR'u kontrol edebiliyoruz. ANKA'da edindiğimiz tüm bilgi, beceri ve tecrübeyi AKSUNGUR'a aktardık. Sadece ANKA'nın arkasında bulunan bir motoru aldık iki motor haline getirdik. Biraz da kanadını büyüttük böylelikle, hem havada kalma süresini hem de maksimum kalkış ağırlığını arttırmış olduk" diye konuştu.AKSUNGUR, F-4 ve F-16 tipi uçakların taşıyabildiği yükteki mühimmatları taşıyabiliyorAKSUNGUR'un F-4 ve F -16 tipi savaş uçaklarının taşığı mühimmatları taşıyabildiğini aktaran Yıldız, "AKSUNGUR, 750 kilogram toplam iki adet MAX82 dediğimiz toplam ağırlığı 500 kilogramı bulan bomba, radar ve kamera yüklenebilecek. ASELSAN, ROKETSAN ve SAGE tarafından geliştirilen önemli mühimmatlar var. Kanatlı güdüm kiti, hassas güdüm kiti, MAX81 ve MAX82'nin güdümlü hale getirilmiş hali olan TEBER81 ve TEBER82 gibi mühimmatları hem taşıyabilecek hem de atabilecek hale geliyor. Mevcut durumda kullanılan İHA'lar bu yükleri kaldıramıyor. Bu yükler, F4, F16 ve benzer uçakların taşıyabileceği yükte mühimmatlar. Bir F16'nın sahte uçuş maliyetinin 20 bin dolardan başladığını düşünürseniz böyle bir uçakla bu yüklerin taşınabilmesi ciddi bir ekonomik rahatlık sağlayacak" ifadelerini kullandı.Çabuk üretilmesinin sırrı; geçmişin mirasını doğru şekilde kullanmakAKSUNGUR'un üretiminin kısa sürede olmasının ANKA'dan doğru şekilde yararlanılması olduğunu söyleyen Yıldız, "Bu kadar kısa sürede üretilmesinin sırrı; geçmişin mirasını doğru bir şekilde kullanmak. Sıfırdan başlıyor olsanız 1 buçuk yıl çok kısa bir süre, 1 buçuk yılda böyle bir ürün geliştirilmez. ANKA'yı daha önce geliştirdiğimiz için onun mirası elimizde. Yer sistemleriyle ilgili aerodinamikle ilgili hiçbir sistem çözmedik. Sadece bu uçağa geçerken uçağın çift motorlu olmasından kaynaklanan komplikasyonlar çözüldü ve yeni ve büyük bir kanat tasarımı gerekti. Bunu da çok sıkı çalışarak 1 buçuk yıla sığrdırdık" ifadelerini aktardı.İki uçak prototipi varUçaklardaki kanat açıklığının kapatılıp motor gücünü artıracaklarından bahseden Yıldız, "Arkamızda bulunan uçak ilk prototipimiz. İkinci bir prototipimiz de hazır bir şekilde bekliyor. O da bu ay sonuna kadar uçmuş olacak. Üçüncü uçağımız prototip olmayacak ve artık müşteriye teslim edilmek üzere üretilmiş olacak. Bu uçağımız da yıl sonuna kadar hazır olacak. Yıl sonuna kadar uçağımızın tüm uçuş testlerini yapıp, uçuş parametrelerini açıp, uçuş zarflarını açacağız, silah entegrasyonlarını tamamlayacağız ve müşterimize hazır bir şekilde teslim edeceğiz. 50-60 test uçuşu yapmak iddialı bir iş biz bu yıl bunu başardık. Bundan sonra bu uçağımızı bekleyen bir sonraki adım ise; uçağımızın şu an kanat açıklığı 24 metre, bu kanat açıklığını biraz daha küçülterek, motor gücünü arttırarak uçağımızı biraz daha hızlandıracağız" dedi.AKSUNGUR'un hızını artırmaları gerektiğini aktaran Yıldız, "Hız ihtiyacı şundan sebep ortaya çıkıyor. Bu uçaklar havada uzun müddet kalabilmeleri için yavaş uçan uçaklar. Görev bölgesine intikalleri bazen hızlı olması gerekiyor. Bu yüzden hızını arttırmamız gerekiyor. Hızı arttırmamızın bir diğer nedeni ise; kötü hava koşullarından etkilenmeyerek iniş kalkış yapabilmesi. Bir sonraki adımımız hız arttırımıyla ilgili olacak" şeklinde konuştu.Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde seri üretime geçilecekAKSUNGUR'un önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde seri üretime geçecek şekilde hazırlandıklarını kaydeden Yıldız, "3'üncü çağımızı müşteriye teslim edecek şekilde hazır ediyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de seri üretime geçecek şekliyle hazır olacak. Gelen sipariş miktarı ve talebe göre seri üretimlere başlayacağız. Yönetim kurulumuzun aldığı bir karar var bu konu hakkında; hiç sipariş olmadan kendi bütçesinden dört uçak daha yapacak ama daha sonra yapılan işlerimiz ve üretim miktarımız sipariş miktarına göre olacak" ifadelerini kullandı."AKSUNGUR telsiz rölesi, sal radarı, geniş alan kamerası gibi yükleri taşıyabilecek""ANKA uçağımızda da elektronik istihbarat ve iletişim istihbaratı yapma özelliği var. Radyo dalgası yayan her türlü cismi ve ekipmanı takip edebiliyoruz. AKSUNGUR'da bu hassasiyet biraz daha gelişmiş olacak. Bunların yanı sıra AKSUNGUR'da telsiz rölesi, sal radarı, geniş alan kamerası gibi yükleri taşıyabilecek" ifadelerini aktardı.Sonraki adım AKSUNGUR'u süpersonik hıza çıkarmak"Bizim Şimşek ismini verdiğimiz bir 350 knot hızla uçan bir hedef uçağımız var. İlk hedefimiz bu hızı 450 knota çıkarmak. Bunu şu an çıkardık sayılır, uçağımız 430 knotla uçmaya başladı. Bir sonraki adımımız bu hedef uçağımızı süpersonik hıza çıkarmak. Bu da özellikle hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi için önemli bir adım. Ondan sonraki adımımız da ölçekli bir uçak yapmak olacak" ifadelerini kaydetti.