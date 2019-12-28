Haberler » Güncel » ANKA-S yerli ve milli 'uydu haberleşme sistemi' testlerini tamamladı - Haber

ANKA-S yerli ve milli "uydu haberleşme sistemi" testlerini tamamladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii iştiraki olan CTECH şirketi tarafından üretilen uydu haberleşme sistemi testleri, ANKA-S üzerinde başarıyla tamamlandı.

28.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:19 ANKA-S yerli ve milli
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii iştiraki olan CTECH şirketi tarafından üretilen uydu haberleşme sistemi testleri, ANKA-S üzerinde başarıyla tamamlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen ve Türkiye'nin uydu üzerinden kontrol edilen ilk ve tek İHA'sı ANKA'lar yoluna milli uydu haberleşme sistemi ile devam ediyor.

ANKA için üretilen yerli uydu haberleşme sistemi tüm kalifikasyon ve fonksiyonel testlerini başarıyla tamamlanmasının ardından ANKA-S'e entegre edilen uydu haberleşme sistemi ile uçuş testleri tamamlandı. Bu entegrasyon ile ANKA üzerindeki bir alt sistemin daha yerlileştirme ve millileştirme süreci tamamlanmış oldu.

ANKA-S üzerinde test edilen uydu haberleşme sisteminin, geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin kendi öz kaynakları ile 17 ayda ürettiği AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı için de kullanılması hedeflendiği ifade edildi. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34   Sigarayı bırakan polisler Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi - Haber
11:34   Somali'de bombalı saldırı: 30 ölü - Haber
11:32   Kadıköy'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Haber
11:29   'Tarçın' okullu oldu - Haber
11:27   Sigarayı bırakan polislere Cumhuriyet altını - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:30   Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti - Haber
28.12.2019 11:36:28