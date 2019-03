Ankapark, 'Wonderland Eurasia' İsmiyle Kapılarını Açıyor

Kaynak: İHA

Ankapark, 'Wonderland Eurasia' ismiyle kapılarını açıyorAvrupa ve Asya'nın en büyük tema parkı 20 Mart'ta açılıyorWonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan: "Yıllık 5 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz"ANKARA - Ülke ekonomisine ve başkent turizmine büyük ivme kazandıracak Avrupa'nın en büyük tema parkı Ankapark, değişen yeni adıyla 'Wonderland Eurasia'nın hizmete girmesine sayılı günler kaldı. Ankaralılar başta olma üzere tüm Türkiye'nin merak ve heyecanla beklediği Wonderland Eurasia, 20 Mart Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve sonrasında 29 yıllığına işletmesi GBM Ticaret & Çelik Ortak Girişim Grubu'na kiraya verilen Wonderland Eurasia'nın Genel Müdürü Cem Uzan, Türkiye'nin en çok konuşulan tema parkının 1 milyon 300 bin metrekare alana kurulu olduğunu, eğlence ve kullanım alanlarıyla birlikte Türkiye, Avrupa ve Asya'nın da en büyük tematik parklarından biri olduğunu söyledi. Wonderland Eurasia'nın Türkiye'nin kalbi Başkent'te Asya ve Avrupa'nın sentezi ve hayallerin ötesinde bir kompozisyon kurgusuyla hayata geçirildiğini ifade eden Uzan, yeme içme alanları, oyun çadırları, sinema salonları, dinozor ormanı ve müzesi, 14 adet dev Roller Coster'i ile birbirinden farklı 2 bin 117 eğlence ünitesinin yer aldığını açıkladı. Eğlenirken öğretecek park Geniş bir hedef kitleye hitap eden tema parkın 110 bin metrekare kapalı, 1 milyon 190 bin metrekare açık alanı ile yaz ve kış koşullarına uygun olarak hizmet vereceğinin altını çizen Uzan, şu bilgileri verdi: "Parkın içinde yer alan tematik alanlar çocukların hem hayal dünyalarını geliştirirken hem de yalnızca eğlenmeyip aynı zamanda kişisel bilgi ve becerilerini geliştireceği eğitici ve öğretici oyun alanları ile de hizmet verecek. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu yetişkin oyun alanı sayesinde yetişkinler de keyifli ve kaliteli zaman geçirebilecek.""Hedef yıllık 5 milyon ziyaretçi" Wonderland Eurasia'ya ilk yıl 5 milyon ziyaretçi getirmeyi hedeflediklerini, sonraki yıllarda ise bu hedefi geçmeyi planladıklarını belirten Uzan, "Avrupa, Ortadoğu, Rusya ve Çin başta olmak üzere tüm dünyanın cazibe merkezi olmaya aday tema parka ilk yıl için bu ülkelerden 300 bine yakın ziyaretçi beklemekteyiz. Günümüz teknolojilerinin en son örneklerinin kullanıldığı ve yeşil alanlarının bolluğuyla nefes alabileceğiniz tema park hem Başkent'e ve tüm Türkiye'ye değer katacak hem de 5 milyon turiste yapacağı ev sahipliğiyle iç ve dış turizme önemli katkısı olacak. Parkın hizmete girmesiyle birlikte ilk aşamada bin 400 kişiye istihdam yaratarak, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Her yaşa özel eğlence Her yaştan ziyaretçinin ve ailelerin eğlenmesi ve hoşça vakit geçirebilmesi için hazırlanan eğlence ünitelerinin unutulmaz anılara da ev sahipliği yapacağına dikkat çeken Uzan, Wonderland Eurasia'nın nostalji kadar hayal dünyasına kaçışı, botanik çeşitliliği ile ayrıca özel ve ilginç bir dünyanın içinde yeni heyecanlar yaşatacağını vurguladı. Ankara'da bir ilk olacak yeni eğlence konseptinin fark oluşturacağına inandığını ifade eden Uzan, "Ankara ile Avrasya'nın cazibe merkezi olmaya aday Wonderland Eurasia'nın mottosu da parkın kendisi kadar iddialı olacak. 'Eğlence Çağı Başlıyor' konsepti ile adını tüm dünyaya duyuracak" dedi. 'Wonderland Eurasia'yı bir günde gezmenin neredeyse imkansız olacağını belirten Uzan, "Bu doğrultuda yerli ve yabancı misafirlerin konaklama ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Crowne Plaza, park bünyesine dahil edildi" şeklinde konuştu. Üst düzey güvenlik Tema parka gelen misafirlerin güvenliğinin olmazsa olmazları olduğunu söyleyen Uzan, "Park içerisindeki tüm eğlence üniteleri, kendi alanında en iyi olan üreticilerden tedarik edilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de söz konusu ünitelerin periyodik olarak bakımları yapılacak. Rutin bakımlar kadar özel bakım ve kontroller titizlikle yürütülecek. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Oyuncaklarımız İtalya, İsviçre, Almanya ve Çin'den gelen teknik ekipler tarafından kontrol edilirken, bu ekipler tarafından eğitilen elemanlarımıza da sertifikaları verilmiştir" dedi. Ünlü sanatçılar konser verecek Wonderland Eurasia'nın açılışının ardından parkın kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapacağını açıklayan Uzan, "23 Nisan-5 Mayıs arasında yerli ve yabancı çok ünlü sanatçılar tarafından konserler verilecek. Başkentliler kadar diğer illerden gelecek vatandaşlarımızın bu konserlerle oldukça keyifli zaman geçireceğine inanıyoruz" diye konuştu. Uzan, Wonderland Eurasia'da konserlerin dışında özel günler başta olmak üzere şov programlarından kortejlere, animasyonlardan tiyatrolara kadar birçok etkinliğin göz kamaştıracağına inandığını söyledi. 13 Selçuklu kapısı ve ulaşım Wonderland Eurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir ise ziyaretçilerin 35 metre yüksekliği ve 100 metre genişliğinde orijinaline uygun olarak inşa edilen 13 farklı Selçuklu kapısından büyülü bir dünyaya giriş yapacaklarını anlattı. Giriş ve çıkışlarda kullanılacak bu kapılar içinde kafe, mağaza ve hediyelik eşya dükkanlarının olduğunu belirten Güldemir, son derece büyük olan tema parkta ulaşımı da düşündüklerini söyledi. Park içinde 5 kilometrelik hat üzerinde dolaşacak 320 kişilik ve 4 vagondan oluşan nostaljik kara trenin hizmet vereceğini ifade eden Güldemir, bunun dışında 2 kilometre uzunluğunda bir monoray bulunacağına dikkat çekti. Güldemir, ayrıca sağlık hizmetleri, ambulans, itfaiye, mescit, bebek bakım odaları, wi-fi ve emanet-kayıp eşya ofisleri ile de misafirlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarının altını çizdi. Giriş 25 TL olacak Tema parkın giriş ücretinin 25 TL olacağını belirten Güldemir, "Bu ücretin 5 TL'si giriş bileti olarak alınırken, 20 TL ise kredi olarak yüklenecek ve ziyaretçiler park içinde istedikleri eğlence ünitelerinde bunu kullanabilecekler" dedi. Güldemir, tema parkta yer alan dev roller coaster'lardan dinozor müzesine kadar birbirinden ilginç eğlence üniteleri hakkında ise şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin eğlencede rakipsiz projesi olacak ve toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanda yerleşik olan Wonderland Eurasia'nın, 12 tematik bölümden oluşan 130 bin metrekare büyüklüğünde kapalı alanı mevcut. Dünyanın en fazla burguya (inversion) sahip Roller Coaster'ı olan 'LightSpeed', Türkiye'nin en yüksek bot kulesi olan Wind Riders, 75 metrelik dev kule 'Abyssto the Underworld', kategorisinde Avrupa'nın en büyüğü olan ve 50 metre yükselebilen Uçan Ada bunlardan sadece bir kaçı. Bunlarla da sınırlı değil tabi. 26 metrelik dev küre ekranı (Dünyanın ve Türkiye'nin üzerinde uçuş keyfi sunan) 'Uçan Tiyatro' başta olmak üzere açık ve kapalı toplamda 2 bin 117 eğlence ünitesi herkesi büyüleyecek. Tema parkta 110 bin metrekare büyüklüğünde ve üzerinde çeşitli eğlence üniteleri bulunan havuz konseptinde 120 metre yüksekliğe kadar ulaşan Suların Dansı (Water Dancing) ile büyüleyici bir görsel şölen misafirleri karşılayacak." "Dünyadaki ilklerden biri de bu parkta. 14 Roller Coaster bir arada yer alıyor. 900 metre ray uzunluğu olan ve 10 burgulu 35 metre yüksekliğe çıkan Roller Coaster, dünyadaki emsalleri içinde en iyiler sınıfında yer alıyor" diyen Güldemir, 10 bin metrekarelik altı grup farklı temanın yer aldığı dijital oyun alanında da yaklaşık 450 oyun ünitesinin bulunduğunu vurguladı. Enerjisini kendi üreten park Birçok alanda rakipsiz özelliklere sahip tema park aynı zamanda kendi enerjisini de kendi üretecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açık otopark alanına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde neredeyse harcadığı kadar enerjiyi sağlayarak tasarruf edecek. Ziyaretçilerin tema parkta yararlanacağı bir başka alan da 6 bin 800 araç kapasiteli otopark olacak. 12 ay boyunca açık olacak tema parkın yaz ve kış mevsimlerinde giriş ve çıkış saatleri de farklı olacak.