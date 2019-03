Ankapark "Wonderland Euroasia" Açılış Töreni

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "On binlerce kilometre öteden milletimizi tehdide yeltenen müstevlilere hak ettikleri cevabı vermek için sandıklara sahip çıkmalıyız." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark "Wonderland Euroasia" açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Oy yoksa yol da yok" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Böyle kibir kulelerinden asla olmadık. Benim bir belediye başkanım böyle dese, kusura bakmasın kapıya koyarız. Bu tür adımları attık." diye konuştu.Sadece AK Parti'ye oy verenlerin değil 81 vilayetin her biri, 82 milyonun her bir ferdi için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Kırıkkaleli vatandaşlarımızın derdini de Hakkari'deki kardeşimin sorununu da Ankaralı hemşehrimin sıkıntısını da kendi meselemiz olarak gördük. Sandıkta verilen görevin hakkını, sahada ter dökerek, koşarak, koşturarak ödemeye gayret gösterdik. Sizin güveninizi, emanetinizi, teveccühünüzü boşa çıkarmamak için gece gündüz demeden mücadele ettik." dedi.Tüm Türkiye'ye bir gerçeği ifade etmek istediğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:"Buradan bize oy versin vermesin, her bir kardeşimin şunu çok iyi bilmesini arzu ediyorum. Bilhassa diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımın dikkatini buraya özellikle çekmek istiyorum. Siyaset özünde rekabettir, bir hizmet yarışıdır ama yalan değildir. Yalandan daha büyük bir felaket olmaz. İşte ben Hatay'da 6 tane baraj yaptığımızı söylüyorum. Ana muhalefetin başındaki zat Antalya'da 'Hatay'da baraj yok ki' diyor. Eline diline dursun... Bana diyorsun ki 'Ya bunun bir danışmanı yok mu?' Bunu sana tavsiye ediyorum. Senin bir defa kılavuzun kim ona bak, kılavuzuna bak. Bunun kılavuzu karga... Televizyonlara talimatı verdim. Dedim ki 'Hassa'daki, Reyhanlı'daki bütün barajlarımızı yayınlayın. Bu adam nerede hangi barajlarımız var bunları görsün'. Akşam yalan, sabah yalan. Biz, bunun bu yalanları sebebiyle aldığımız tazminatlardan bıkar hale geldik. Ama bu ödemekten bıkmadı. Çareyi milletvekillerine yardım sandığı kurdurmakta buldu. Şimdi milletvekilleri 5'er bin lira yardım sandığına para atıyorlar."Man Adası davasından kazanacağı tazminatı Mehmetçik Vakfına hibe edeceğine işaret eden Erdoğan, "Başka çare yok, en ideali bu." ifadesini kullandı."Seçim sandıktan önce kalplerde kazanılır""Bizim siyasetimiz kavga değil, kardeşlik, birlik, dirlik, aşk siyasetidir." diyen Erdoğan, konuşmasının başında çalan "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına atıfta bulunarak, şarkıcı Kayahan'a Allah'tan rahmet diledi.Erdoğan, "İşte bununla yürüyeceğiz. Bu, bir aşk hikayesidir. Bizim siyasetimiz, nefret değil sevgi siyaseti, husumet değil yürekleri fethetme siyaseti. Bizim siyasetimiz, baskı değil özgürlük, demokrasi siyasetidir. Bizim siyasetimiz, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyasetidir. Çünkü gönle giren her şey göze de hoş gelir. Çünkü seçim sandıktan önce kalplerde kazanılır." diye konuştu.Yunus Emre'nin, "Bir gönülü yaptın ise/ Er eteğin tuttun ise/ Bir kez hayır ettin ise/ Binde bir ise az değil." dizelerini okuyan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim insana, milletimize, siyasete bakış açımız işte budur. Biz gönül yapmanın, gönüller kazanmanın derdindeyiz. Biz şehirlerimizi bünyad etmenin, ayağa kaldırmanın gayretindeyiz. Biz, ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturup, dünyanın en güçlü 10 devletinden birisi yapmanın peşindeyiz. Biz, insanımızı birleştirmenin, kucaklaştırmanın, aynı ortak payda etrafında bir araya getirmenin çabasındayız. 31 Mart sonrasında da milletimize projelerimizin dışında, en önemli vaadimiz olarak gönül belediyeciliğinin sözünü veriyoruz. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her birine tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet etme sözü veriyoruz. Kim ne derse desin Türk milletinin en büyük güç kaynağı işte şu anda içinde bulunduğu kardeşliğidir, dayanışmasıdır, acılarını paylaşarak azaltmasıdır. Bu milletin en önemli özelliği, yaşadığı onca badireye rağmen her seferinde küllerinden yeniden doğmayı başarmasıdır. Açık söylüyorum, dünyada bu kadar kısa süre içinde bizim kadar ağır saldırılara maruz kalıp da ayakta durabilecek bir başka ülke olmamıştır. Bunun da en yakın şahidi Ankara'dır.""Ölüm kusan silahlara rağmen Ankaralı hainlere boyun eğmedi"Son 6 yıl içerisinde Gezi'deki sokak teröründen, kanlı darbe girişimine, ekonomik sabotajlardan terör eylemlerine kadar Ankara'nın şahit olmadığı neredeyse hiçbir saldırının kalmadığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:"Ama Ankara bütün bunların üstesinden gelerek daima daha ileriyle daha iyiye doğru yol aldı. Onca provokasyona rağmen Ankaralı kardeşliğinden taviz vermedi. Ankaralı sinmedi, pusmadı, tehditler karşısında geri adım atmadı. Ölüm kusan silahlara rağmen Ankaralı hainlere boyun eğmedi. Ankaralı kardeşlerim birliğine, beraberliğine, kardeşliğine böyle güçlü bir şekilde sahip çıktıkça önümüzü kesebilecek hiçbir güç yoktur."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankaralılardan 31 Mart'ta sandıklara gitmesini isteyerek, "Bütün hemşehrilerinizi arayın, onlara bu işin önemini anlatın. Bu işin ne kadar ciddi bir beka meselesi olduğunu anlatın. Sizlerden bunun için 31 Mart'ta sandıkları patlatmanızı istiyoruz. Sadece başkentimiz için değil aynı zamanda ülkemizin geleceği, milletimizin istikbali, evlatlarımızın huzuru için de bunu yapmalıyız. Çocuklarımız, huzurumuz, ülkemizin istikrarı, demokrasimizin güçlenmesi için sandıklara sahip çıkmalıyız. Ankara'nın kalkınma yolculuğunu kesintiye uğratmamak için sandıklara sahip çıkmalıyız. On binlerce kilometre öteden milletimize tehdide yeltenen müstevlilere hak ettikleri cevabı vermek için sandıklara sahip çıkmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.Bunun için Ankaralılardan bir söz almak istediğini ifade eden Erdoğan, alanı dolduranlara, "Ankara, 31 Mart'ta bağımsızlığına sahip çıkıyor musun? Ankara, 31 Mart'ta kardeşliğine sahip çıkıyor musun? Ankara, 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor musun? Ankara, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor musun?" şeklinde seslendi.(Sürecek)