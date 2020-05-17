ANKARA 11 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı

11 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptıANKARA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Olcay Çakır (19) ile yanındaki Eren Ç. (16) ve Fehmi U.

17.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:49
11 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
ANKARA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Olcay Çakır (19) ile yanındaki Eren Ç. (16) ve Fehmi U. (17), yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Toplam 11 bin 923 lira para ceza kesilen gençlerin polis otosunda selfie yapması, dikkat çekti.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 GY 062 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Olcay Çakır ve yanındaki arkadaşları Eren Ç. ve Fehmi U. kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrası otomobil, cadde üzerinde Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden sürücü Olcay Çakır'ın ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ehliyetsiz sürücü Çakır'a, 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' ve 'ehliyetsiz araç kullanmaktan' 5 bin 623 lira, Eren Ç. ile Fehmi U.'ya ise 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' suçlarından 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı. Ayrıca, ismi belirlenemeyen ve 3 gence aracını kiralayan kişiye de, 2 bin 473 lira para cezası kesildi. Olcay Çakır, Eren Ç., ve Fehmi U., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Trafikten men edilen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.
Ehliyesiz sürücü Çakır, "Yaşımız küçük ve cenazemiz var. Yapacak bir şey yok ceza yedik. Ben bu cezayı ödeyemem" dedi. Rahat tavırları ile dikkat çeken 3 gencin polis otosunda selfie çekmesi, dikkat çekti. ANKARA 11 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Olcay Çakır, Ankara, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna’da gece kulüpleri doldu taştı Haber
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut’u teselli etmek için Mess’e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
FETÖ firarisi Hakan’dan Galatasaray’a ’UEFA Kupası’ tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
İngiltere’de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30’u yanlış olabilir Haber
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
Irak’ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi Haber
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi Haber
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Haberler››Güncel››ANKARA 11 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:19: Boşanmak isteyen eşini, kızının gözü önünde öldürdü - Haber 21:13: Belçika'da sağlık çalışanları Başbakan Wilmes'i protesto etti - Haber 21:06: Somali'de intihar saldırısında 4 kişi öldü - Haber 20:58: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 20 sivili öldürdü - Haber 20:57: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız - Haber 19:27: Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi - Haber 17:35: Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı - Haberler 17:03: Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı - Magazin