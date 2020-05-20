ANKARA 150 bin TL'lik meyve ve sebze ücretsiz dağıtıldı

150 bin TL'lik meyve ve sebze ücretsiz dağıtıldıANKARA'da 'iyilik bulaşıcıdır' kampanyasına destek veren hayırsever vatandaşların pazar yerinden satın aldığı 150 bin TL'lik meyve ve sebze, pazara gelen Başkentlilere ücretsiz dağıtıldı.

20.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:37
150 bin TL'lik meyve ve sebze ücretsiz dağıtıldı
ANKARA'da 'iyilik bulaşıcıdır' kampanyasına destek veren hayırsever vatandaşların pazar yerinden satın aldığı 150 bin TL'lik meyve ve sebze, pazara gelen Başkentlilere ücretsiz dağıtıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'iyilik bulaşıcıdır' sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına destek büyüyor. Kampanyaya destek olan hayırsever vatandaşlar bu kez Ramazan ayında Başkentli pazarcı esnafının ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Pursaklar Ayyıldız Pazar Yeri'ndeki pazarcı esnafına önce maske ve dezenfektan dağıtan Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından pazarcı esnafından satın alınan 150 bin TL'lik meyve ve sebzeyi pazar alanında alışveriş yapan vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Pazar esnafı Adem Kali, "Vatandaşlara yardım etmek çok güzel bir şey. Özellikle de Ramazan ayında olması daha anlamlı. Teşekkür ediyorum" dedi. Pazar esnafı Ali Yıldoğan da, "Bizden 30 kilo patlıcan ve 30 kilo biber aldılar. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
ANKARA, (DHA)-
ANKARA 150 bin TL’lik meyve ve sebze ücretsiz dağıtıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haber

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